Як користуватися комп`ютерними програмами і не порушувати авторське право?

Асоціація виробників програмного забезпечення Business Software Alliance (BSA) схвально оцінює ініціативу Державного департаменту інтелектуальної власності, спрямовану на підвищення обізнаності українських підприємств щодо правомірного використання комп`ютерних програм у їхній діяльності.

Як повідомили УНІАН в Асоціації виробників програмного забезпечення, завдяки розробленим у держдепартаменті рекомендаціям підприємства отримали можливість комплексно перевірити правомірність використання програмного забезпечення і уникнути судових дій шляхом приведення своїх комп`ютерних систем у відповідність із вимогами закону.

"Ми підтримуємо активну роз`яснювальну роботу серед українських підприємств, яку проводить Державний департамент інтелектуальної власності. Сподіваємося, що дана ініціатива допоможе користувачам упевнитися в тому, що вони дотримуються вимог українського законодавства і не порушують авторські права", - заявив партнер фірми "Лексфор", юридичний представник BSA в Україні Владислав ШАПОВАЛ.

За його словами, BSA щодня отримує з різних джерел велику кількість повідомлень про використання неліцензійного програмного забезпечення, після чого надсилає керівництву компаній-користувачів попереджувальні листи. Якщо реакція відсутня, зазначив В.ШАПОВАЛ, тоді BSA ініціаціює перевірку потенційного порушника правоохоронними органами із подальшим юридичним переслідуванням.

У рекомендаціях особливу увагу приділено порядку організації внутрішнього контролю за використанням програмного забезпечення в організаціях. Вся відповідальність за дотримання вимог законодавства при використанні комп`ютерних програм лягає на керівника підприємства і на посадову особу, уповноважену відповідати за інформаційно-технічне забезпечення суб`єкта господарювання. Кожне підприємство повинне проводити планову інвентаризацію програмного забезпечення і зберігати задокументовані у вигляді актів результати інвентаризації протягом 3 років.

Недотримання цих рекомендацій загрожує санкціями. Відповідно до статті 176 Кримінального Кодексу України, незаконне відтворення і поширення комп`ютерних програм передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. до 51 тис. гривень або позбавлення волі строком до 6 років.

Протягом 2008 року правоохоронні органи порушили понад 150 справ за подібними фактами, а 27 осіб було визнано судами винними і засуджено. При цьому активність правоохоронних органів у боротьбі з використанням піратської продукції неухильно зростає, відзначають у Державному департаменті інтелектуальної власності.

Довідка УНІАН. Асоціація виробників програмного забезпечення Business Software Alliance (www.bsa.org) є некомерційною міжнародною організацією, мета якої - безпечне і легальне використання програмного забезпечення в сучасному цифровому світі. Асоціація діє на користь своїх учасників - міжнародних виробників програмного забезпечення. BSA співпрацює з урядами різних країн. Програми та ініціативи асоціації спрямовані на розвиток інноваційних технологій. BSA сприяє розробці законодавчих інструментів, що забезпечують захист авторського права та інформаційну безпеку у всіх сферах бізнесу. Учасниками асоціації є такі компанії, як Adobe Systems Inc., Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, CNC, Corel, Microsoft, Monotype, Quark, Mindjet, Siemens PLM Software, SolidWorks, Symantec, The MathWorks, Altium, Centennial Software, Enteo Software, Famatech,O&O Software, Staff & Line і Tekla.