У продавців житла братимуть відбитки пальців

У найбільшому місті штату Іллінойс - Чикаго - для профілактики шахрайства на ринку житла у продавців будинків братимуть відбитки пальців. Про це пише Недвижимость.ру з посиланням на портал Realtor.

Згідно з поправкою, яка внесена до законодавства штату Іллінойс, брати у приватних продавців будинків відбиток великого пальця правої руки ріелторські агентства почнуть з 1 червня ц.р. Ініціатори нововведення розраховують, що це допоможе скоротити кількість шахрайств при продажі будинків. Йдеться про афери, коли шахраї, підробивши підпис власника, продають будинок без відома господаря.

Портал радіостанції KFMB додає, що поправка також передбачає, що продавцям будинків доведеться самим платити за процедуру зняття відбитків, вартість якої становитиме 25 доларів.