У Закарпатті 80% дітей, хворих на туберкульоз, - роми

У Закарпатті 80% дітей, хворих на туберкульоз, належать до ромської народності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Ужгороді повідомила обласний дитячий фтизіатр Катерина ДЕБРЕЦЕНІ.

«На Закарпатті вже захворіли на туберкульоз двоє новонароджених малюків, які не отримали щеплення БЦЖ після народження. Одна дитинка народилася у Росії, а там іноземцям таке щеплення не роблять. Іншому малюкові у пологовому будинку не зробили щеплення через відмову батьків», - зазначила К.ДЕБРЕЦЕНІ.

Лікар також повідомила, що кожного року в Закарпатті реєструють близько 10-12 випадків захворювання на туберкульоз серед дітей та близько двох десятків - серед підлітків. Це фактично вдвічі менше, ніж в середньому по Україні. Захворюваність туберкульозом серед дітей становить 4,2 на 100 тис. дитячого населення.

Дитячий фтизіатр також поінформувала, що впродовж минулого року туберкулінодіагностикою (щепленням Манту) в Закарпатті вдалося охопити 97,6% дитячого населення. І хоча цей показник у 2007 році був дещо вищим і становив 98,4%, проте він є непоганим порівняно з іншими областями України. «Зменшення ж охоплення діагностикою пов’язане із відмовами батьків від щеплення. Шкода, що таке відбувається, оскільки вакцина, яка надходила до Закарпаття, вироблена у Данії і є безпечною, принаймні скарг на погіршення самопочуття у дітей не виникало», - зазначила К.ДЕБРЕЦЕНІ.

Обласний фтизіатр також уточнила, що 80% дітей, хворих на туберкульоз, належать до ромської народності. І хоча таким дітям зазвичай роблять щеплення БЦЖ в пологовому будинку, проте в подальшому ревакцинацію вони не проходять.