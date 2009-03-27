Ющенко підписав закон щодо виконання рішень третейських судів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з законом, місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є місцезнаходження цього третейського суду. Місце проведення третейського розгляду справи у третейському суді для вирішення конкретного спору визначається третейською угодою.

Обставини, встановлені рішенням третейського суду, підлягають обов’язковому доведенню при розгляді цивільних, господарських та інших справ, в яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлені ці обставини. Передбачено, що заяву про скасування рішення третейського суду може бути подано до компетентного суду сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, – протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.

Закон вносить зміни до Цивільного процесуального кодексу України, законів "Про заставу", "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" та "Про третейські суди", зміст яких полягає в уточненні компетенції третейського суду, порядку оскарження його рішень та скасування примусового виконання рішень третейських судів.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Не підлягають примусовому виконанню рішення третейських судів, прийняті до набрання чинності цим Законом і не виконані на день набрання чинності цим Законом, у справах, які відповідно до цього Закону не підвідомчі третейським судам.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України в цілому ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів на засіданні 5 березня.