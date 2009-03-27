Президент схвалив два закони, що стосуються нотаріальних дій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписав закон "Про внесення змін до закону України «Про нотаріат» щодо повноважень по вчиненню нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Змінами до закону «Про нотаріат» ліквідується колізія, що виявилася в ч. 3 статті 24 щодо обов‘язку приватного нотаріуса подавати на зберігання трудову книжку приватного нотаріуса до Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Метою закону є повернення уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування права вчиняти певні нотаріальні дії в населених пунктах, де немає нотаріусів та виправлення тим самим соціальної несправедливості щодо жителів сіл та селищ. Крім того, законопроект покликаний усунути методологічну помилку щодо порядку ведення та зберігання трудових книжок нотаріусів, що міститься у статті 24 закону України «Про нотаріат».

В.ЮЩЕНКО також підписав закон «Про внесення змін до статті 245 Цивільного кодексу України» щодо повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування по вчиненню дій, прирівняних до нотаріальних.

Метою закону є надання уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування права посвідчувати довіреності в населених пунктах, де немає нотаріусів, шляхом внесення відповідних змін до статті 245 Цивільного кодексу України.

Крім того, закон має на меті усунути неточність, що міститься у ч. 3 статті 245 Цивільного кодексу України щодо додавання категорії «службові» до переліку осіб, що посвідчують довіреності, оскільки до категорії службових, а не посадових відносяться заступники з медичної частини начальників військово-лікувальних закладів, старші або чергові лікарі.

Закони набирають чинності з дня їхнього опублікування.

Довідка УНІАН. Верховна Рада ухвалила ці закони 3 березня.