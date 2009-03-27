У Харкові - практично епідемія туберкульозу

Захворюваність на туберкульоз у місті Харкові має характер епідемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні міської санітарно-епідеміологічної станції, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

У повідомленні зазначається, що в 2007-2008 роках спостерігалося зниження захворюваності на туберкульоз за останні 14 років. У 2007 році рівень захворюваності був нижчим, ніж попереднього року, на 15,3%, у 2008 році - на 2,2% (за прогнозом зростання до 60 хворих на 100 тисяч населення).

Проте, йдеться у повідомленні, захворюваність можна розцінювати як епідемічну, оскільки рівень захворюваності населення 6 районів вищий за середньоміський - 54,2 на 100 тисяч населення.

Захворюваність дітей на туберкульоз зросла у 2008 році на 17,1%, порівняно з 2007 роком.

Показник смертності від туберкульозу збільшився на 22,8%, порівняно з 2007 роком.