Від туберкульозу лікуватимуть примусово?

Депутати Миколаївської обласної ради звернулися до Верховної Ради з вимогою узаконити примусове лікування від туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення до Верховної Ради прийняли депутати Миколаївської обласної ради на черговій, 27-й сесії, яка відбулася 26 березня.

«За темпами цього захворювання Миколаївська область займає одне з перших місць в Україні, - сказано в документі. - Стрімкому поширенню туберкульозу сприяє соціально-економічна криза, різке збільшення кількості безробітних і матеріально незахищених верств населення, зростання темпів епідемії ВІЛ/СНІД. Поширення туберкульозу підтримується за рахунок осіб, звільнених з місць позбавлення волі, і осіб без певного місця мешкання».

«Ситуація, що склалася, призводить до зростання резистентних форм туберкульозу, які не підлягають лікуванню згідно зі стандартами ВООЗ. Добровільна госпіталізація таких хворих неможлива. Внаслідок відсутності правової бази питання примусового лікування, яке не раз порушували на пленарних засіданнях Верховної Ради, досі не вирішено», - сказано у зверненні депутатів.

Депутат Миколаївської обласної ради, член Постійної комісії з питань культури, науки і утворення, сім`ї та молоді, спорту Анатолій СЕМЕНКОВ так прокоментував це рішення: «Законодавці хитрують, коли відстоюють тільки права хворих, забороняючи їх лікувати примусово, адже так ми заражаємо надзвичайно небезпечною інфекцією самі себе. Держава повинна виробити механізм захисту здорових громадян».

За його словами, «іноді примусове лікування розуміють мало не як арешт. Адже це всього лише вимога від хворого більшої дисципліни поведінки на час лікування».

Як повідомив кореспондентові УНІАН головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Павло ГЕОРГІЄВ, «питання примусового лікування дуже серйозне і тому, що потребує створення загальнодержавної програми, а також її фінансування - гроші потрібні для створення нових ліжок, оплати роботи персоналу, на харчування і медикаменти для хворих».

У Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері зараз перебувають 734 хворі на туберкульоз, а ліжковий фонд становить 590 місць, повідомив П.ГЕОРГІЄВ. Приблизно кожен третій пацієнт хворий на небезпечну для оточуючих форму туберкульозу, наголосив він.

За інформацією Миколаївського міського протитуберкульозного диспансеру, Миколаївська область належить до четвірки областей України з розповсюдження туберкульозу, і ситуація із захворюваністю постійно погіршується.

Так, згідно з даними диспансеру, вперше виявлених хворих в Миколаєві було 2007 року 388 осіб, а 2008 року - 418. Пацієнтів у найважчій формі захворювання, у яких почався розпад легенів, – 159 і 165 відповідно. Хворих з активною формою туберкульозу, які небезпечні для оточуючих, – 638 і 720.