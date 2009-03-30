Саудівські жінки оголосили бойкот магазинам спідньої білизни

У Саудівській Аравії група жінок закликала до бойкоту магазинів, де продається спідня білизна. Вони вимагають виконання прийнятого в 2006 році закону, згідно з яким продавцями в таких магазинах повинні працювати виключно жінки, повідомляє Fox News.

За саудівськими звичаями і законами, які значно обмежують права жінок, продавцями працюють переважно чоловіки. Проте у випадку з магазинами білизни ситуація набуває двозначного і суперечливого характеру.

Жінки скаржаться, що купівля бюстгальтера чи трусиків перетворюється для них на принизливу процедуру, оскільки вони вимушені обговорювати суто інтимні питання із сторонніми чоловіками. Навіть присутність родича чоловічої статі не рятує становища: доводиться або робити покупки поспіхом, без належного вибору і примірки, або взагалі виїжджати для цього за кордон.

Не менш принизливою, або і небезпечною ситуація видається і продавцям. По-перше, як зізнався один з них, вони соромляться говорити, де працюють. А по-друге, вимушені обговорювати з незнайомими жінками дуже делікатні питання, що загрожує серйозними неприємностями.

Намагаючись вирішити ситуацію, влада видала закон, згідно з яким продавати жіночу білизну і консультувати покупчинь повинні виключно жінки. Проте через опір релігійних діячів і давні традиції він так і залишився на папері. У країні дуже мало магазинів спідньої білизни з жіночим персоналом. До того ж, жінки-продавці забирають робочі місця у чоловіків, безробіття серед яких і без того сягає 10 відсотків.

Як зазначає видання, чи приведе бойкот до якогось результату, передбачити важко. Більше 1700 громадян країни підписали розміщену в інтернеті петицію з цього питання. До того ж не всі жінки на боці протестувальниць. Наприклад, одна з опитаних журналістами саудівських пані заявила, що з підозрою ставиться до магазинів, де працюють жінки.

Fox News уточнює, що вимушені з`являтися в громадяських місцях в чорному одязі з голови до ніг, жінки в Саудівській Аравії можуть ходити вдома в чому завгодно, і багато з них із задоволенням користуються цією можливістю. Тому оригінальна і сексуальна білизна в країні дуже популярна.

Лента.ру