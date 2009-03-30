Як примусити політиків працювати на громадян

Громадяни України повинні примусити політичну еліту працювати в інтересах суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосили учасники третьої Громадянської асамблеї України “Дія громадянського суспільства в умовах державної кризи”, яка відбулася сьогодні у Києві.

Учасники асамблеї констатували поглиблення та перманентність політичної кризи в Україні упродовж останніх двох років.

“Громадяни вимушено призвичаїлися до життя в умовах політичних скандалів, нездатності політиків виконати взяті на себе обіцянки, відчуження всіх гілок влади від населення”, - констатували учасники засідання.

Як наголосив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО, “Україна вичерпала ресурс стихійного розвитку, Росія повернулася до імперської політики, а Євросоюз збайдужів до нас через незрозумілість і хаотичність дій керівництва держави”.

“Якщо ми не хочемо цілком втратити свободу, мусимо реалізовувати реформи, насамперед, адміністративну та судову. Без них ми не вийдемо з кризи. Але політична еліта не може або не хоче цього робити. Отже, громадяни України мають примусити її працювати в інтересах суспільства або змінити. Найкраще почати з оновлення виборчого законодавства та скликання Конституційної асамблеї”, - вважає І.КОЛІУШКО.

Третя Громадянська асамблея України засвідчила бажання громадськості задля подолання кризи діяти спільно з владою, політикумом та бізнесом.

“Ми звертаємося до об’єднань громадян, бізнес-асоціацій та профспілок, до неформалізованих громадських ініціатив, до всіх небайдужих із закликом об’єднати зусилля заради подолання кризи”, - наголосив секретар асамблеї Андрій КОГУТ.