Україна може почати збирати біометричні дані при видачі віз

Україна вивчає можливість запровадження збору біометричних даних при оформленні українських віз для іноземних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, коментуючи запровадження європейською стороною оформлення шенгенських віз із біометричними ідентифікаторами.

«В Україні також проводиться робота, вживаються заходи з можливого запровадження на певному етапі так званих біометричних даних», - сказав він.

В.КИРИЛИЧ також зазначив, що для громадян України подібні нововведення не є якоюсь несподіванкою. Він нагадав, що громадяни України уже зараз стикаються з необхідністю надання біометричних даних при оформленні віз до Великої Британії та США.

За словами В.КИРИЛИЧА, метою запровадження збору біометричних даних при оформленні візових документів (цифрова фотокартка та відбитки усіх пальців рук) полягає у необхідності забезпечення належного рівня ідентифікації візових аплікантів з метою запобігання використання ними підроблених паспортних документів.