Викрито голову райсуду, який підробив документи

У Вінниці правоохоронці викрили голову одного з районних судів міста, який підробив документи для передачі одному з товариств з обмеженою відповідальністю земельної ділянки загальною площею 13,1 га.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з повідомленням, голова одного з районних судів Вінниці підробив матеріали адміністративної справи за позовом ТОВ до Вінницької міської ради.

У результаті цього зазначене товариство незаконно заволоділо земельною ділянкою в згаданому місті площею 13,1 гектара загальною вартістю 11,89 млн. грн.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) Кримінального кодексу України.