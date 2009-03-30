Таємницю сповіді пропонують захистити на законодавчому рівні

На черговому пленарному тижні Верховна Рада України планує розглянути проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо дотримання таємниці сповіді (реєстр. № 1308).

Як повідомляє Інститут релігійної свободи, законопроектом пропонується доповнити статтю 69 кодексу пунктом про те, що священнослужителі не можуть бути допитані в якості свідків з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.

Як зазначає автор ініціативи, народний депутат України, заступник головы партії Християнсько-Демократичний Союз Володимир МАРУЩЕНКО, “чинні положення кодексу вочевидь суперечать традиціям та внутрішнім настановам більшості релігійних організацій України, відповідно до яких відомості, отримані священнослужителем під час сповіді, не можуть бути розголошені”.

Крім цього, відзначає парламентар, “у реальній практиці відсутні випадки звільнення священнослужителів від обов’язку зберігати таємницю сповіді особами, що довірили їм відповідну інформацію”. З іншого боку, існуюча редакція статті 69 Кримінально-процесуальному кодексі містить небезпеку зловживань з метою допиту священнослужителів як свідків та отримання від них відомостей, що були довірені їм під час сповіді.

З огляду на названі проблеми, згаданий законопроект посилить захист прав громадян, забезпечення дотримання священнослужителями таємниці сповіді, усуне недоліки, що існують у сфері правової регламентації прав учасників кримінального процесу. Розгляд даного проекту у парламенті призначено на вівторок, 31 березня.