В Одесі знайдено повішеним російського консула

У ніч на 30 березня в Одесі був знайдений повішеним консул Генерального консульства Російської Федерації Ігор Цвєтков.

У Генконсульстві відмовилися від будь-яких коментарів кореспонденту УНІАН з приводу обставин смерті 44-річного І.Цвєткова. Єдине, що обіцяла зробити секретар генконсула Олександра ГРАЧОВА - «передати Олександру Григоровичу ГРАЧОВУ (генконсул РФ в Україні - УНІАН) прохання УНІАН прокоментувати ситуацію, що виникла».

У свою чергу, в Представництві МЗС України в Одесі УНІАН повідомили, що «відбулася бесіда з керівництвом Генконсульства РФ, проте російський генконсул О.ГРАЧОВ запропонував викласти все необхідне з приводу того, що цікавить українську сторону, письмово – у своїй ноті на адресу Представництва МЗС України».

Перший секретар Представництва МЗС в Одесі Георгій ЗАКРАВЯВСЬКИЙ додав, що «незабаром, мабуть, буде також одержаний медичний висновок».

Тим часом, відомо, що І.Цвєтков функціонально відповідав у Генконсульстві за двосторонню співпрацю в культурній сфері. Одружений, батько 13-річної дочки. Його також помічали на важливих політичних подіях, що відбувалися в Одесі. Згідно з повідомленням деяких ЗМІ, саме І.Цвєтков відповідав також за співпрацю і підтримку, зокрема фінансову, проросійських політичних сил Одеси, зокрема «Единого отечества» (Валерія КАУРОВА) і «Родіни» Ігоря МАРКОВА.

За повідомленням Української служби радіостанції «ВВС», яка посилається на своє джерело в Посольстві РФ у Києві, «слідів насильницької смерті на тілі не виявлено».