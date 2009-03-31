Держмито за видачу свідоцтва про право на спадщину зміниться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення зміни до статті 3 декрету Кабінету міністрів України “Про державне мито” щодо державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 3 декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито».

Законом скасовуються раніше встановлені відсоткові ставки держмита за видачу свідоцтва про право на спадщину і встановлено сплату на рівні 2-х неоподатковуваних мінімумів громадян.