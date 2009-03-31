«Дело» з`ясувало, як обміняти заморожений депозит на квартиру і взяти кредит на суму, якої бракує.

«Надра»

Цей банк першим розробив схему обміну депозиту на заставну квартиру. Проте далеко не завжди сума вкладу дорівнює вартості житла. Тому вкладникам запропонували наступну схему: якщо у вас не вистачає вашого депозиту для купівлі квартири, ви можете узяти в банку кредит. Але в розмірі не більше ніж 25% вартості житла. При цьому валюта кредиту повинна співпадати з валютою депозиту, а термін кредитування — не більше 5 років.

Проте співробітники банку надають суперечливу інформацію про те, за якою ціною оцінюватиметься заставна квартира. Наприклад, в колл-центі повідомили: «Проходитиме експертна оцінка заставного майна, і банк за нього вимагатиме не більше тієї суми, в яку його оцінять сьогодні». А у відділенні №70 сказали, що вартість виставленого банком на продаж майна буде дещо завищеною (тобто за старими цінами). «А ви самі приймаєте рішення: чи то свої гроші з банку швидше хочете забрати і тоді обмінюєте депозит на заставу за такими цінами, чи то не хочете і чекаєте інших умов», — пояснили у відділенні. Не вказуються у розпорядженні і процентні ставки, за якими банк готовий видавати кредит вкладникові для доплати куповане ним заставне майно. «Орієнтуйтеся десь на 13-14% в доларах і 18-19% у гривнях», — сказали у відділенні.

У банку «Надра» не виключають, що купити заставне майно і узяти кредит на суму, якої бракує, можуть у складчину декілька вкладників, але для цього їм потрібно визначитися, хто буде власником (щоб на нього оформити кредит). На думку працівників відділення №70, такий механізм (у складчину) незручний і тривалий. Але навіть якщо одна людина купує за допомогою депозиту заставне майно і оформляє на нього кредит, процедура буде тривалою. «Вона займе не менше двох тижнів, протягом яких питання узгоджуватиметься, і щодо нього прийматимуть рішення», — сказали у відділенні.

Укрпромбанк

Цей банк теж готовий надавати кредити для вкладників. Більш того, у відділі роботи із заставним майном готові розповісти детально, як повинен проходити процес купівлі квартири за вклад. Спочатку на сайті потрібно вибрати виставлену на продаж заставну квартиру. Потім дізнатися в банку, продана ця квартира чи ще ні. Потім подати заявку на кредит. Але легким шлях його отримання в цьому банку не буде: «Треба буде робити заміну позичальника за кредитним договором, щоб частково списати з депозиту гроші і за рахунок їх погасити частину кредиту». Частину, що залишилася, вкладник вже віддає замість екс-позичальника. Проте йому доведеться віддавати кредит вже не за «старими», а за «новими» відсотками. «Якщо у вас буде просто величезна сума кредиту на купівлю заставного майна, тоді, можливо, великий кредитний комітет залишить вам старі ставки, але в решті випадків доведеться повертати борг за новими, вищимм ставкамм», — розповіли у відділенні.