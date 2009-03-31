Ющенко передав Литвину проект нової Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його в парламенті як невідкладний

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Зокрема, Президент сказав, що, користуючись нагодою виголосити щорічне звернення до Верховної Ради, він передає голові Верховної Ради проект нової Конституції і просить його розглянути як невідкладний.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що хоче, аби в державі постала Конституція не для політиків, а для народу. «Ми повинні ухвалити оновлений Основний Закон країни», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон про «Про внесення змін до Конституції України» Президент вніс до Верховної Ради відповідно до статей 93 і 154 Конституції України.

Представлятиме законопроект під час підготовки і розгляду у Верховній Раді заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК, заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Верховній Раді України Ігор ПОПОВ та заступник глави Секретаріату Президента України - Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН.