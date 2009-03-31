Україна має підписати протокол до пакту ООН з економічних, соціальних і культурних прав

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила Президентові Вікторові ЮЩЕНКУ подання щодо необхідності розпочати підготовку до процедури підписання та ратифікації Україною Факультативного протоколу до Міжнародного пакту з економічних, соціальних та культурних прав, який ООН відкриє для приєднання з вересня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, цей надзвичайно актуальний міжнародний документ, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 2008 року, у день 60-річчя Загальної декларації прав людини, має на меті гідно відповісти на нові виклики та загрози правам і свободам людини, породжені світовою фінансово-економічною кризою, наголошує Омбудсман України. Завдяки Факультативному протоколу, робота над яким тривала понад 20 років, уперше в історії будь-яка особа має можливість захистити свої економічні, соціальні та культурні права на міжнародному рівні.

Ключовий принцип Загальної декларації прав людини, констатується в поданні Уповноваженого з прав людини, полягає у тому, що політичні та громадянські права мають рівний статус з економічними, соціальними і культурними. Всі права нерозривно пов’язані та взаємозалежні, порушення одних неодмінно негативно впливає на дотримання інших, підкреслює Н.КАРПАЧОВА. Так, сучасна фінансово-економічна криза найбільше вдарила по незахищених верствах населення, призвела до поглиблення бідності й масових порушень усього спектру конституційних прав людини. Тож основою соціальної політики нашої держави в кризових умовах має стати подолання бідності, забезпечення гідного життя кожному громадянину, а також недопущення зменшення обсягу й змісту гарантованих Конституцією та законами України прав людини, вважає Омбудсман.

Про важливість активізації зусиль з приєднання України до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту з економічних, соціальних та культурних прав йдеться в адресованому Уповноваженому з прав людини офіційному листі Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав, який вітає кроки Н.КАРПАЧОВОЇ, спрямовані на ратифікацію зазначеного протоколу. При цьому наголошується: встановлення процедури подання індивідуальних скарг, їх розгляду та обміну інформацією між державами щодо пов‘язаних з цим порушень усуває існуючу дотепер історичну прогалину в сфері захисту прав людини.