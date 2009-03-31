Біля берегів Лівії затонули два судна з нелегальними мігрантами
13:59, 31 березня 2009Права людини
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Доля сотень людей невідома
Біля берегів Лівії зазнали аварії два судна з нелегальними мігрантами, які прямували до Італії.
У результаті загинула 21 особа, ще сотні вважаються зниклими безвісти, передає ІТАР-ТАСС.
Тіла загиблих знайшли після того, як затонуло судно, яке перевозило 253 нелегалів. На борту другого затонулого човна було 365 осіб. З них 23 було врятовано лівійською береговою охороною. Доля інших поки що не відома.
Обидва інциденти сталися в минулі два дні. Зараз рятувальна операція триває.
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