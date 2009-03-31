Біля берегів Лівії затонули два судна з нелегальними мігрантами

Біля берегів Лівії зазнали аварії два судна з нелегальними мігрантами, які прямували до Італії.

У результаті загинула 21 особа, ще сотні вважаються зниклими безвісти, передає ІТАР-ТАСС.

Тіла загиблих знайшли після того, як затонуло судно, яке перевозило 253 нелегалів. На борту другого затонулого човна було 365 осіб. З них 23 було врятовано лівійською береговою охороною. Доля інших поки що не відома.

Обидва інциденти сталися в минулі два дні. Зараз рятувальна операція триває.