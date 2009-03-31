На вулицях Києва зросла кількість антисемітських графіті

Єврейський форум України заявляє, що на столичних вулицях значно збільшилася кількість антисемітських графіті.

Громадська рада Єврейського форуму України має намір передати відповідний фотозвіт в КМДА і Секретаріат президента України про написах на фасадах будинків Києва, що ображає національну гідність євреїв та представників інших національностей.

"Проведений експертами моніторинг підтверджує збільшення антисемітських граффіті на вулицях Києва. У більшості випадків місцеві антисеміти називають євреїв головними винуватцями економічної і політичної кризи в Україні", заявили 30 березня в єврейському форумі України.

Велика частина таких написів зафіксована у спальних районах Києва - Деснянському та Дарницькому, уточнили в єврейському форумі.

Активісти форуму також обурені і свідченнями очевидців, виявивши факти вільного продажу на Куренівському ринку фашистського обмундирування та армійських знаків нацистів часів Другої світової війни.

Створений у 2008 році, Єврейський форум України об`єднує політичних та громадських діячів, бізнесменів, діячів культури і мистецтва, які народилися й виросли на Україні, а зараз живуть за її межами.

У минулому році Єврейська конфедерація України відзначала зниження проявів антисемітизму та зниження кількості антисемітських публікацій.

Кореспондент