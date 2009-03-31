На вулицях Києва зросла кількість антисемітських графіті
Євреї стурбовані
Єврейський форум України заявляє, що на столичних вулицях значно збільшилася кількість антисемітських графіті.
Громадська рада Єврейського форуму України має намір передати відповідний фотозвіт в КМДА і Секретаріат президента України про написах на фасадах будинків Києва, що ображає національну гідність євреїв та представників інших національностей.
"Проведений експертами моніторинг підтверджує збільшення антисемітських граффіті на вулицях Києва. У більшості випадків місцеві антисеміти називають євреїв головними винуватцями економічної і політичної кризи в Україні", заявили 30 березня в єврейському форумі України.
Велика частина таких написів зафіксована у спальних районах Києва - Деснянському та Дарницькому, уточнили в єврейському форумі.
Активісти форуму також обурені і свідченнями очевидців, виявивши факти вільного продажу на Куренівському ринку фашистського обмундирування та армійських знаків нацистів часів Другої світової війни.
Створений у 2008 році, Єврейський форум України об`єднує політичних та громадських діячів, бізнесменів, діячів культури і мистецтва, які народилися й виросли на Україні, а зараз живуть за її межами.
У минулому році Єврейська конфедерація України відзначала зниження проявів антисемітизму та зниження кількості антисемітських публікацій.