Британія критикує Росію за порушення прав людини

Велика Британія розкритикувала стан справ із правами людини в Росії та Китаї. Це сталося перед прибуттям керівників цих країн до британської столиці на саміт «Групи Двадцяти» наступного тижня. Критика міститься в оприлюдненому міністерством закордонних справ щорічному звіті щодо стану прав людини у світі.

У щорічному звіті МЗС Великої Британії Росія потрапила до списку 21 країни, в яких стан справ у ділянці прав людини викликає найбільше занепокоєння. Документ, що його оприлюднив британський міністр закордонних справ Дейвід Мілібанд, звинувачує Росію у загрозі «свободі засобів масової інформації», у відсутності «безпеки для журналістів», а також у розгулі «расизму і ксенофобії».

У звіті міністерства закордонних справ зазначається, що 2008 року 122 іноземці було вбито в Росії під час насильницьких нападів на них. Водночас суди країни засудили за насильницькі злочини на ґрунті расизму та ксенофобії лише 33 особи.

Росія опинилася у списку країн із найгіршим послужним списком у ділянці прав людини поруч із такими державами, як Афганістан, Іран, Ірак, Білорусь, Узбекистан, Туркменистан та Китай.

Депутат британського парламенту Джон Ґроґан прокоментував цей звіт для Радіо Свобода так: «Британське міністерство закордонних справ ось уже понад 10 років робить щось подібне до того, що й Конгрес США, тобто – звіт щодо стану в ділянці прав людини в різних країнах. Нинішній звіт підтверджує те, що багато людей підозрювали щодо Росії. А саме – це проблеми в ділянці свободи преси. Останніми роками в Росії ситуація є значно гіршою за прийнятні стандарти як зі свободою преси, так і щодо ставленням до журналістів. Також і в ділянці прав меншин становище неприйнятне».

Президент Росії Дмитро Медведєв наступного тижня прибуває до Лондона на саміт 20 найбільших економік світу. Чи пов’язана якимось чином публікація звіту міністерства закордонних справ Британії із приїздом Медведєва? Щодо цього Джон Ґроґан зауважив: «Я думаю, що це чистий збіг обставин. Адже саміт «Групи Двадцяти» робитиме наголос на економіці і на світовому спаді виробництва, намагатиметься повернути світову економіку до зростання. Тож вважаю, що це дійсно збіг».

Щодо Китаю, то його у звіті звинувачено у широкомасштабному придушенні свободи релігії та віровизнання у місцевостях, населених тибетцями. Китай приховав реальну кількість осіб, яких стратили у країні протягом 2008 року, а також і кількість правозахисників, яких ув’язнили під час Олімпійських Ігор у Пекіні влітку минулого року. Водночас, британський уряд віддав належне Китаєві за те, що він ратифікував конвенцію щодо прав інвалідів.