Ющенко хоче запровадити інститут народної законодавчої ініціативи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у внесеному сьогодні до Верховної Ради проекті нової Конституції пропонує запровадити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Про це йдеться у Розділі ІІІ проекту нової Конституції України, що розміщений на офіційному сайті глави держави.

В.ЮЩЕНКО пропонує виключно всеукраїнським референдумом, що призначається Президентом України, вирішувати питання щодо прийняття конституційного закону про внесення змін до Конституції України або про нову редакцію Конституції України.

Також виключно всеукраїнським референдумом, що призначається Сенатом, Президент пропонує приймати закони про надання згоди на обов`язковість для України міжнародного договору щодо зміни території України або міжнародного договору щодо передачі Україною здійснення частини своїх прав міждержавним об`єднанням. Водночас перед цим ці законопроекти мають бути внесені Президентом України та схвалені Палатою депутатів та Сенатом.

Також глава держави пропонує дозволити виносити на всеукраїнський референдум законопроект про скасування чинного закону повністю чи в окремій частині. Водночас на референдум за народною ініціативою не допускатимуться законопроекти про скасування повністю чи в окремій частині законів з питань прав і обов`язків громадян, гарантій цих прав, податків, зборів, обов`язкових платежів, бюджету, амністії, юридичної відповідальності, законів про надання згоди на обов`язковість для України міжнародних договорів України або про припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України.

Відповідно до проекту, всеукраїнський референдум за народною ініціативою призначається Президентом України і може проводитися не більше одного разу на рік.

Відповідно до проекту, закон, прийнятий всеукраїнським референдумом, після офіційного оголошення результатів всеукраїнського референдуму невідкладно підписується Президентом України та офіційно опубліковується.

Закон, прийнятий всеукраїнським референдумом, набуває чинності через десять днів після дня його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.

В цілому ж розділ III «Народне волевиявлення» у проекті нової Конституції, відповідно до пояснювальної записки, спрямований на забезпечення реалізації принципу народного суверенітету, який є, зокрема, правовою основою народовладдя, у тому числі формування представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, функціонування державного механізму.

Як зазначається в документі, чинна редакція цього розділу Конституції потребує істотних змін з метою усунення прогалин у конституційному регулюванні інститутів безпосередньої демократії, зокрема, щодо визначення форм народного волевиявлення, уточнення принципів реалізації виборчих прав і права на участь у референдумі, обсягів активного і пасивного виборчого права на загальнонаціональних і місцевих виборах, реалізації народних та місцевих ініціатив тощо.

Так, відповідно до проекту, вибори є прямими і відбуваються на основі загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Усі виборці мають однакову кількість голосів на виборах і голосують особисто.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО у внесеному сьогодні до ВР проекті нової Конституції також пропонує назвати український парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату.