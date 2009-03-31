1 квітня о 19:30 в Червоній залі Будинку кіно (вул. Саксаганського 6) відбудеться урочисте закриття VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays.ua.

На церемонії закриття відзначать найкращі документальні фільми. Переможцям буде вручено призи від творчого, правозахисного, студентського журі, диплом глядацьких симпатій, а також окрему нагороду від журналу «ШО».

Закриватиме Фестиваль один з найкращих польських фільмів останніх років, лауреат багатьох призів Міжнародних кінофестивалів, зокрема володар «призу глядацьких симпатій» 48 Краківського кінофестивалю, фільм «Існування» молодого режисера Марчіна Кошалка. За заповітом відомого польського актора, 85-літнього Єжи Новака («Список Шиндлера»), його тіло слід передати для наукових досліджень. У документальному фільмі показано, як артист вагається, ухвалюючи це рішення, як роздумує про смерть. Єжи Новак розповідає свою історію з позиції людини, котра помирає. Як актор, він прагне зіграти свою останню роль, свою першу головну роль, і водночас пояснити причини такого неоднозначного рішення. Це глибоко особистісна, іронічна, але позитивна стрічка, своєрідне продовження фундаментальної та провокативної дискусії.

Ведучий церемонії - відомий журналіст та громадський активіст - Єгор Соболєв.

Додаткова інформація на сайті Фестивалю: http://www.docudays.org.ua

Контактна особа: Марина Говорухіна

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