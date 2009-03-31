Ющенко закликає якнайшвидше ухвалити новий закон про судоустрій та новий КПК
14:29, 31 березня 2009Права людини
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Треба повертати довіру до суду
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду якнайшвидше ухвалити новий закон про судоустрій та новий Кримінально-процесуальний кодекс.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.
Зокрема, за словами Президента, справою державної ваги є повернення довіри громадян до суду. В.ЮЩЕНКО закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити новий законопроект про судоустрій і статус суддів. На його думку, це посилить відповідальність суддів і зробить їх більш незалежними.
Також Президент закликав парламент ухвалити новий Кримінально-процесуальний кодекс.
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