Конституція від Ющенка (повний текст документу)

Сьогодні Президент Віктор Ющенко вніс свій варіант змін до Конституції на розгляд Верховної ради, визначивши законопроект «Про внесення змін до Конституції України» як невідкладний для позачергового розгляду прламентом.

Серед іншого Президент пропонує запровадити в Україні двопалатний парламент: палата сенаторів має схвалити закони, прийняті палатою депутатів. Також сенатори мають призначати усі вибори без винятку – від президентських до місцевих, призначає та звільняє членів ЦВК, голову та половину членів Ради НБУ, дає згоду на призначення генпрокурора, голови СБУ та голови служби зовнішньої розвідки...

Цікаво, що за “Конституцією від Ющенка” стати нардепом може кожен громадянин України, який доріс до права голосу на виборах, а в сенатори дозволяється піти тільки після 35 років...

До цього ж Ющенко хоче скасувати інститут контрасигнації, тобто “візування” підписами прем’єр-міністра та міністра, відповідального за виконання акту, указів та розпоряджень Президента, які є обов`язковими до виконання...

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