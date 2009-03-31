1 квітня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Першоквітневі привітання українському політикуму та владі від Громадянської Асамблеї України” за результатами Третьої Громадянської Асамблеї, що відбулась 29 березня в Українському Домі. Учасники: Алла Тютюнник, Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я; Анатолій Пінчук, Громадський Форум України; Віктор Гарбар, ГІМЦ "Всесвіт" Альянс "Майдан"; Андрій Когут, секретар Громадянської Асамблеї України. Учасники привітають з професійним святом (днем першоквітневого дурня) український політикум та українську владу; поділяться секретом, що робити щоб вийти з державної кризи; розкажуть, які подарунки планують зробити українські громадяни владі та політикам (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 461-9709, 80636179705, e-mail: kohut@irf.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.