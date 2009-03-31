Українська міліція уражена расовою та етнічною нетерпимістю

Українська міліція, як і суспільство загалом, у великій мірі уражена расовою та етнічною нетерпимістю.

Про це йдеться у заяві Української Ради у справах біженців, текст якої передано агентству УНІАН.

«Незважаючи на велику кількість навчань особового складу правоохоронних органів та семінарів у царині протидії расизму та ксенофобії, проведених Управлінням моніторингу дотримання прав людини у діяльності ОВС Міністерства внутрішніх справ України, і надалі відбуваються кричущі порушення прав біженців та мігрантів працівниками МВС», - сказано в заяві.

Зокрема, як відзначають в Українській Раді у справах біженців, у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства УМВС України під загрозою депортації та примусового повернення перебувають сомалійські біженці. Також, за словами правозахисників, МВС України виявилося «неспроможним провести безсторонню та об`єктивну перевірку обставин протиправної депортації з України тамільських біженців» у 2008 році та оприлюднити її результати, а самі українські міліціонери нерідко сприймаються іноземцями як «фактор загрози».

«Хоча з моменту, коли Вінницька правозахисна група оприлюднила свідчення жертв нападу міліціонерів на біженців із Сомалі пройшло уже більше двох тижнів, ніхто із винуватих, ніхто із звинувачуваних в нападі не був притягнутий до відповідальності, а реакція вінницької та київської міліції і прокуратури на цю ситуацію є неадекватною», -заявили в Українській Раді з питань біженців.

Правозахисників непокоять повідомлення про те, що керівництво МВС Вінницької області поширює інформацію, що факти побиття нібито не підтвердилися, а біженці не мають претензій до міліції.

Українська рада у справах біженців звертається до керівництва МВС з вимогою не лише приймати участь у різноманітних конференціях та тренінгах у царині боротьби із ксенофобією та расизмом, але продемонструвати зацікавленість у тому, щоб негайно та ретельно розслідувати подібні випадки, а також притягати до відповідальності правоохоронців, які, за словами правозахисників, «принижують, б‘ють та грабують іноземних громадян», у тому числі біженців та шукачів притулку.

«Тоді можна було б відзначити, що у ставленні працівників міліції до громадян з інших країн відбулися позитивні зміни, а міжнародні організації, зможуть оцінювати діяльність МВС України у сфері протидії расизму та ксенофобії не лише за обсягом «освоєних на протидію расизму» коштів, а за реальним станом дотримання українськими міліціонерами прав людини загалом і щодо протидії дискримінації, расизму і ксенофобії», - заявляють правозахисники.