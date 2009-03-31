Польська прокуратура допитає українку Фрис

Прокуратура в місті Згожелєц (Республіка Польща) планує допитати викладачку Львівського університету Ірину ФРИС у справі її затримання польськими прикордонниками в січні цього року.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар окружної прокуратури в Єленій Гуже, якій підпорядкована прокуратура Згожельця, Віолета НІЗЬОЛЕК.

Вона відзначила, що прокурор, який веде справу І.ФРИС, може допитати українку у Польщі або звернутись до українських правоохоронних органів щодо проведення допиту в Україні.

В.НІЗЬОЛЕК не уточнила, коли саме прокуратура може провести допит.

У свою чергу, І.ФРИС запевнила УНІАН, що готова приїхати до Польщі, якщо її викличе прокуратура. Вона зауважила, що була особисто на засіданні польського суду, який розглядав її справу на початку березня.

І.ФРИС також висловила думку, що прокуратура може допитати іншу українку, яка знаходилась разом з нею в камері затримань 7 січня.

Прес-секретар Лужицького відділу прикордонної служби Йоанна ВОЗНЯК сказала УНІАН, що ще одна громадянка України, яка була разом з І.ФРИС в камері затримання, підписала протокол, в якому спростовує всі звинувачення викладачки Львівського університету. Водночас Й.ВОЗНЯК відмовилась надати більш детальну інформацію, зауваживши, що всі матеріали також передані в прокуратуру.

За даними українського консульства у Кракові, українку, яка перебувала разом з І.ФРИС в камері затримань, польські прикордонники звільнили майже через 2 тижні.

Й.ВОЗНЯК відмовилась уточнити, що було підставою затримання цієї українки і чому вона перебувала під арештом так довго.

Вона також додала, що раніше ніхто з українців не оскаржував в суді поведінку працівників Лужицького відділу прикордонної служби.

Довідка УНІАН. 26-річну викладачку польської філології Львівського університету І.ФРИС затримали 7 січня ц. р. працівники Лужицької відділу прикордонної служби Польщі, аргументуючи це тим, що вона не мала права з національною німецькою мультивізою на 2 місяці їхати транзитом польською територією.

Українку протримали ніч в камері, за словами І.ФРИС, висловлювали непристойні та образливі слова на її адресу, наступного дня змушували підписати протокол затримання, в якому вона визнає вину, й погрожували більшими проблемами, якщо вона цього не зробить.

8 січня І.ФРИС реадмісували до Німеччини, звідки вона їхала транзитом в Україну.

2 березня районний суд м. Згожелєц визнав правомірним її затримання, але, за словами І.ФРИС, суддя не взяв до уваги та не прокоментував жодних її аргументів, які вона представила в ході судового розгляду справи.

І.ФРИС заявила про намір оскаржити це рішення.

На думку консула Генерального консульства в Кракові Олега ФІНОГЕНОВА, справа І.ФРИС може створити прецедент, який дозволить українцям в майбутньому ефективніше відстоювати свої права у суперечках з прикордонною службою Польщі.

Прокуратура в м. Згожелєц всередині березня отримала документи від Лужицького відділу прикордонної служби Польщі в справі затримання І.ФРИС та іншої українки, яка перебувала разом з нею в камері затримань 7 січня 2009 р.

За даними окружної прокуратури в Єленій Гуже, прокурор, який веде цю справу, вже допитав прикордонників, які брали участь в затриманні та допиті І.ФРИС.