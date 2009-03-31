Батьки вбитих дітей Вінниччини звинувачують міліціонерів

Члени Громадської організації "Батьки вбитих дітей Вінниччини" вимагають від керівництва держави звернути увагу на бездіяльність і недбале ставлення до виконання службових обов’язків працівниками органів внутрішніх справ і прокуратури регіону в розслідуванні вбивств.

Відповідне звернення сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднили голова Центрального комітету Вінницької незалежної профспілки "Голос народу" Сергій ГОДНИЙ і президент ГО "Батьки вбитих дітей Вінниччини" Василь МАЛЯРЕНКО.

Як зазначається у зверненні, "ми звертаємо увагу на кричущі факти правового нігілізму та відвертого свавілля... з розкриттям, розслідуванням та судовим розглядом кримінальних справ, що на сьогодні набули значного суспільного резонансу".

За словами авторів документа, "сьогодні влада в особі Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради зобов’язана провести прискіпливий аналіз ситуації, котра склалася на теренах Вінниччини, зробити об’єктивні висновки та вжити жорсткі, але справедливі заходи".

Як сказав В.МАЛЯРЕНКО, організація, яку він очолює, налічує понад 30 батьків, чиїх дітей було вбито, однак правоохоронні органи роками (щонайменш п’ять років) не можуть завершити розслідування справ, всіляко затягуючи процесуальні дії або приймаючи неправомірні рішення.