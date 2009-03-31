Визначені переможці конкурсу анекдотів проти цензури

Визначені переможці національного конкурсу анекдотів проти цензури.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив ініціатор конкурсу адвокат Олег ВЕРЕМІЄНКО.

За його словами, після бурхливих дебатів журі конкурсу, до складу якого, зокрема, увійшли письменник, лауреат Шевченківської премії Олесь УЛЬЯНЕНКО, кінорежисер Мирослав СЛАБОШПИЦЬКИЙ та шеф-редактор інтернет-видання «Фраза» Віталій КУСТОВ, одноголосно вирішило присвоїти перше місце двом анекдотам.

Головний приз (обіцяний ініціатором ящик шампанського і рукопис роману О.УЛЬЯНЕНКА «Жінка його мрії», забороненого Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі) отримала Ольга СУПРУНЕНКО за анекдот: «З висновків Нацкомморалі: Зокрема, в тексті: "Вона помахала йому вслід рукою, розуміючи, що кінець-кінцем його вже не повернеш назад" - йдеться про грубі статеві відносини з використанням відповідної термінології - "вслід", "зад" та "кінець-кінцем».

Також першу премію присуджено анекдоту Євгенії ЧУПРИНИ (російською): «Очаровательная журналистка в шляпке задала Костицкому [Василь КОСТИЦЬКИЙ, голова Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі - УНІАН] вопрос: "Если на прилавках совсем не будет эротической продукции, каким образом будут возбуждаться уголовные дела?».

Як повідомляв УНІАН, конкурс анекдотів про свободу слова і цензуру стартував у березні і був приурочений першоквітневому святу. Анекдоти, які оцінювало журі, обов‘язково мали бути авторськими і повинні були стосуватися тематики змагання, зокрема, діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, яку організатори конкурсу звинувачують у спробах встановити в Україні цензуру.

«Хтось каже, що цензури в Україні не існує. Можливо. Але що робити, коли забороняють книги, гумористичні телепередачі, навіть мультики?... За допомогою абсурдних та бездоказових обвинувачень (у розповсюдженні порнографії) починають тиснути на незалежні мас-медіа, викликають головних редакторів найбільших газет на допити, то що це за явище таке? Чи це не згортання свободи слова?», - заявив кореспонденту УНІАН адвокат О.ВЕРЕМІЄНКО.

Водночас, за словами О.УЛЬЯНЕНКА, такі суспільні тенденції можуть свідчити про підготовку в Україні ґрунту для «приходу сильної руки». «Всі ниють за третьою силою, яка прийде і наведе порядок, але ніхто з інтелігентів не думає, що їх перших поставлять до стінки», - заявив О.УЛЬЯНЕНКО в коментарі УНІАН.