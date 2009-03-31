ВР ухвалила законопроект щодо таємниці сповіді

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” щодо дотримання таємниці сповіді.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 357 народних депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до частини 1 статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України, визначивши, що адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи не можуть бути допитані як свідки з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов`язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості.

Також пропонується доповнити частину 1 статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України пунктом, визначивши, що священнослужителі не можуть бути допитані в якості свідків з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.