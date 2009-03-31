В Україні з`явився цензор у державній спідниці

Діяльність Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі не узгоджується з основними стандартами з прав людини, загрожує свободі слова і значною мірою впроваджує дискримінацію в українському суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Києві висловив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

За його словами, з початку роботи (червень 2006 року) Національна комісія перевірила понад 7 тис. видів продукції та ЗМІ, з її ініціативи було порушено понад 200 кримінальних справ за ст. 300 Кримінального кодексу України (збут продукції, що пропагує культ насильства та жорстокості) та ст. 301 (збут продукції порнографічного характеру).

Як зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ, «жертвами» цього державного органу стали гурт «Скрябін», український та російський «Comedy Club», письменник Олесь Ульяненко, газета «Блік», «Сімпсони», журнали «EGO», «ХХL», «МАХIМ», телесеріал «Счастливы вместе», який транслювався в ефірі «Нового каналу», та багато інших.

Правозахисник навів декілька аспектів, у яких, на його думку, діяльність Нацкомморалі порушує права людини. За його словами, на сьогоднішній день законодавство про захист суспільної моралі є «абсолютно непередбачуваним». «Фактично, будь-який твір з тією чи іншою долею ймовірності можна віднести до такого, що суперечить суспільній моралі», - зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ.

Другим порушенням, на його думку, є процедура вирішення питання про те, чи відповідає певна продукція суспільній моралі. «На такий розгляд ніколи не запрошують людину, щодо якої розглядається це питання», - заявив правозахисник. Крім того, за його словами, до сьогодні не доступні всі рішення Національної комісії з захисту суспільної моралі, а навіть ті з них, які є на сайті комісії, викладені не в повному обсязі.

Також, як зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ, ще одним викликом правам людини є неспівмірність санкцій, які застосовує комісія. «Непропорційність полягає в тому, що кримінальні санкції в жодному разі не можна застосовувати при поширенні подібних матеріалів. Таке покарання явно є надмірним», - заявив правозахисник.

«Ніхто не очікував, що в Україні з‘явиться цензура в такому брутальному вигляді як Національна комісія із захисту моралі», - заявив адвокат, голова правління УГСПЛ Аркадій БУЩЕНКО. За його словами, проблема навіть не стільки у факті існування такого державного органу, а в його непідконтрольності громадськості. Як відзначив правозахисник, рішення комісії «окрім того, що вони порушують права людини, надзвичайно складно оскаржити в судах через істотні недоліки в законодавстві, що посилює правове безправ`я жертв діяльності цієї комісії».

В.ЯВОРСЬКИЙ наголосив, що держава, котра є «однією з найбільш корумпованих в Європі», де, за його даними, державним органам влади не довіряють біля 70% громадян, не має «ні юридичного ні морального права вирішувати «що» є моральним у суспільстві». «Таким чином, приховуючись під нібито благородними цілями, держава створює систему державної цензури, котра є загрозою свободи слова й демократії», - заявив правозахисник.

Представники УГСПЛ також додали, що готові надавати безкоштовну правову допомогу всім жертвам порушень прав людини, що постраждали від діяльності Національної комісії з захисту суспільної моралі.