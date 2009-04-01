Запрацював Європейський центр освіти з прав людини

Рада Європи спільно з урядом Норвегії відкрили Європейський ресурсний центр з питань освіти в галузі міжкультурного взаєморозуміння, прав людини та демократичних цінностей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила журналістам керівник Європейського центру імені Хендріка Вергеленда (European Wergeland Center) Ана ПЕРОНА-ФЬЄЛСТАД.

“Центр розпочав свою роботу 2 лютого цього року”, - сказала вона.

За її словами, головними завданнями центру є проведення дослідницької роботи в галузі навчання з прав людини, підготовка методичних матеріалів, проведення конференцій і тренінгів для представників навчальних закладів, які займаються підготовкою та перепідготовкою учителів.

“Ми хочемо побудувати міст між політикою в галузі захисту прав людини та практикою. Є багато конвенцій, документів, програм, і ми хочемо запропонувати методи їх застосування в практичному житті”, - сказала А.ПЕРОНА-ФЬЄЛСТАД.

“Наш центр відкритий для усіх країн-членів Ради Європи”, - додала вона, зазначивши, що центр готовий співпрацювати як з урядовими установами, так і безпосередньо з навчальними закладами, у тому числі в питаннях перекладу методичних матеріалів, проведення семінарів, обміну досвідом.

За її словами, одним із завдань центру стане також розповсюдження інформації і напрацювань центру за допомогою веб-сайту http://www.theewc.org

Загалом планується, що у центрі працюватимуть 9 осіб, які, в першу чергу, займатимуться координацією проектів. Загальний бюджет центру становить 800 тис. євро на рік.

Водночас, як зазначив представник Ради Європи при Європейському Союзі, посол Торбйорн ФРОЙСНЕС, Рада Європа хотіла б співпрацювати у питанні фінансування центру і з Євросоюзом для розширення його програм.

“Нам хотілося б знайти певні точки дотику з ЄС. Ми вже провели ряд зустрічей з представниками Єврокомісії”, - сказав він.

Посол також звернув увагу на те, що про необхідність освітянських програм у галузі міжкультурного діалогу і прав людини можуть, зокрема, свідчити нещодавні скандали з оприлюдненням у газетах Данії карикатур на засновника ісламу пророка Мухаммеда, які викликали масові акції протесту в ісламському світі.

“Освіта, як ніщо інше, сприятиме побудові стабільного майбутнього”, - наголосив Т.ФРОЙСЕНС.

Угоду про створення центру між Радою Європи та урядом Норвегії було підписано у вересні 2008 року, а вже у жовтні парламент країни ратифікував цей документ. Офіційна презентація центру запланована на 28-29 травня цього року.