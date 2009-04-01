Суддя з Каховки хотів вбити власну сестру

Суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Олег КРЮКОВСЬКИЙ, якого звинувачують у замаху на вбивство власної сестри, вважає, що в слідства не було підстав порушувати проти нього кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КРЮКОВСЬКИЙ заявив на прес-конференції в Херсоні.

«Я не заперечую, що факт стрілянини по будинку моєї сестри був. Але мене в цей час там не було, про що знають слідчі. Мало того, в постанові про порушення кримінальної справи стосовно мене не було мотивів для таких дій слідства», - сказав суддя. При цьому він не заперечує, що в нього із сестрою існують конфлікти.

О.КРЮКОВСЬКИЙ також повідомив, що його власною версією є або інсценування замаху, яке організував чоловік сестри, – адвокат, або помста сім`ї. Мстити, на думку судді, могли незадоволені роботою адвоката клієнти.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня 2008 року стосовно О.КРЮКОВСЬКОГО було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України - замах на вбивство подружжя ЗВАРИЧ та їх малолітнього сина.

Як наголошується в поданні Генеральної прокуратури України, поданому до Верховного Суду, 22 травня 2008 року близько 22.15 О.КРЮКОВСЬКИЙ з вогнепальної автоматичної зброї, що є в нього, здійснив зблизька більше 10 пострілів по будинку, де проживала його рідна сестра Л.ЗВАРИЧ разом із сім`єю.

3 грудня 2008 року на підставі зібраних у справі доказів винесено ухвалу про притягнення О.КРЮКОВСЬКОГО як обвинувачуваного і пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину.

О.КРЮКОВСЬКИЙ почав роботу суддею Каховського міськрайонного суду Херсонської області з 1993 року. Обраний на посаду судді безстроково постановою Верховної Ради від 9 липня 2003 року №1072-IV. У квітні 2008 року був призначений на посаду заступника голови цього суду.

5 лютого 2009 року постановою слідчого УМВС України в Херсонській області О.КРЮКОВСЬКОГО було усунуто з посади заступника голови Каховського міськрайонного суду Херсонської області.

Голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО підтримав подання Генеральної прокуратури про згоду на затримання і арешт О.КРЮКОВСЬКОГО.

В.ОНОПЕНКО вніс подання про арешт О.КРЮКОВСЬКОГО на розгляд парламенту.