У Білорусі припиняється ретрансляція провідних російських каналів

Оператори платного телебачення Білорусі припиняють ретрансляцію на території країни російських телеканалів РЕН ТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир» та TVCi, повідомляє Tut.by.

Зокрема провідний оператор ефірно-кабельного телебачення Білорусі «Космос ТВ» припинив трансляцію «Первого», РЕН ТВ та «НТВ-Мир», пояснивши це необхідністю виконання рішень Ради міністрів Білорусі та Закону «Про засоби масової інформації», згідно з якими іноземні телеканали зобов`язані отримати дозвіл на трансляцію на території Білорусі. Протягом виділених на це трьох місяців ці телеканали не отримали дозволу. Замість цих каналів до пакетів «Космос ТВ» буде включено інші російські канали - «Вести 24 часа», «Мир. СНГ» тощо.

В Управлінні електронних ЗМІ Міністерства інформації Білорусі цю інформації коментувати відмовились, а представники російських телеканалів говорять про «чутки», але не офіційні повідомлення білоруської сторони про припинення ретрансляції. Неофіційні джерела наводять різні причини таких дій білоруської влади - як політичні (наявність в ефірі цих каналів небажаної інформації про керівництво Білорусі), так і економічні (прагнення сейлз-хаусів перерозподілити рекламний ринок).

З 1 березня у Мінську та частині Мінської області було припинено ефірне мовлення каналу ТВЦ. Причиною стала заміна оригінальної версії ТВЦ на міжнародну - TVCi, договір про поширення якої в Білорусі не було підписано.

Телекритика