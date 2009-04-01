В Макіївці відкрили дитячий правозахисний готель

На базі реабілітаційно-тренінгового центру "Дитяче село", який вже більше восьми років працює в Макіївці, відкрито дитячий правозахисний готель.

Про це УНІАН повідомили в координаційному центрі Дитячої правозахисної мережі, до складу якої входить шість громадських організацій Донецької і Луганської областей, що займаються захистом прав дітей.

За наданою інформацією, готель має стати цілодобовим притулком для клієнтів правозахисних центрів, які потребують місця для ночівлі і харчування на час оформлення документів.

Як повідомила директор проекту Вікторія ФЕДОТОВА, за два роки роботи правозахисні центри планують допомогти не менше 1,2 тис. дітей, що виявилися в складній життєвій ситуації. Правозахисники надаватимуть кваліфіковану соціальну і юридичну допомогу соціальним сиротам регіону, тобто тим, хто фактично залишився без опіки сім`ї, проте не має статусу сироти.