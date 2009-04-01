У Москві побили відомого правозахисника (фото)

Російського правозахисника, голову руху За права людини Лева Пономарьова побили поблизу свого будинку в Москві.

На 67-річного правозахисника напали у вівторок, 31 березня, близько 23 години біля під`їзду його будинку на сході Москви.

За словами дружини Лева Пономарьова, злочинці підійшли до машини правозахисника і попросили у нього закурити, після чого почали бити. Нападників було двоє чи троє, їх вік близько 40 років.

На місце події прибули наряд міліції та швидка допомога. Пономарьова госпіталізовано.

У русі За права людини заявили, що напад пов`язаний із правозахисною діяльністю Пономарьова. На сайті організації повідомляється, що раніше за правозахисником стежили.

У ГУВС Москви повідомили, що напад навряд чи можна вважати спробою пограбування. Крім мобільних телефонів, у Пономарьова нічого не забрали, гаманець та інші предмети залишилися при ньому.

Лев Пономарьов - доктор фізико-математичних наук, один із найавторитетніших правозахисників Росії, ініціатор створення товариства пам`яті жертв політичних репресій Меморіал, глава всеросійського руху За права людини. Останнім часом Пономарьов брав участь у створенні опозиційного руху Солідарність.

Нагадаємо, 19 січня в центрі Москви застрелили відомого правозахисника Станіслава Маркелова, який працював адвокатом у багатьох справах антифашистів і соціальних активістів.

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