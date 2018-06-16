І сміх, і гріх!

До 1 квітня журі національного конкурсу анекдотів проти цензури (Олесь Ульяненко, письменник, лауреат Шевченківської премії; Мирослав Слабошпицький, кінорежисер, Віталій Кустов, шеф-редактор інтернет-видання «Фраза»; Олег Веремієнко, адвокат та інші) визначило переможців.Нагадаємо, що анекдоти, подані на конкурс, обов‘язково мали бути авторськими і повинні були стосуватися тематики змагання, зокрема, діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, яку організатори конкурсу звинувачують у спробах встановити в Україні цензуру.

ТОП-10 анекдотів проти цензури виглядає так:

"З висновків Нацкомморалі: "Зокрема, в тексті: "Вона помахала йому вслід рукою, розуміючи, що кінець-кінцем його вже не вернеш назад" - йдеться про грубі статеві відносини, з використанням відповідної термінології - "вслід", "зад" та "кінець-кінцем"...

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«Очаровательная журналистка в шляпке задала Костицкому [Василь КОСТИЦЬКИЙ, голова Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі - УНІАН] вопрос: "Если на прилавках совсем не будет эротической продукции, каким образом будут возбуждаться уголовные дела?»

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"Як розрізнити Геббельса і Костицького?" - Дуже просто. Треба сказати слово: "Культура". Геббельс - той, що схопився за пістолет, а Костицький – поліз в тлумачний словник.

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"У зв`язку з непоодинокими випадками неприпустимої поведінки котів в березні на вулиці, Нацкомісія з питань моралі підготувала подання у Генеральну прокуратуру України з пропозиціями заборонити котам на теренах України такі нахабні і відповідно до закону неприпустимі дії ".

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"Костицького заарештували у момент передачі книги „Жінка його мрії” підлеглому. Прокуратура інкримінує йому поширення порнографії"

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"Національна комісія з питань пристойності та моралі заборонила трансляцію сесійних засідань Верховної Ради України як видовища, що містить елементи насильства та жорстокості".

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"З висновків Нацкомморалі: "Зображення статевих органів на цьому фото є недостатньо повним для його розцінювання як еротичного, тому це - порнографія!".

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Земля обертається навколо своєї осі - доведено Галілеєм.

Свобода слова визначається твоїм IP - доведено Президентом.

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- Євгенію Івановичу, ось Ви наш начальник, багато знаєте, поясніть мені, що все-таки означають слова "демократія", "свобода слова"?

- Як би тобі пояснити? Розумієш, Женю, при демократії можеш говорити мені в обличчя все, що ти думаєш про мене. І тобі за це нічого не буде. Ні премії, ні відпустки, ні квартири....

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Ніколи свобода слова не буває настільки дорогоцінною, як при випадковому ударі молотком по пальцю.

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Ніщо так не сприяє загальній нецензурності мови, як тотальна цензура письма.