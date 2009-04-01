В Івано-Франківську катували позичальників і вкладників

В Івано-Франківську відбулась театралізована акція протесту «Катування позичальника і вкладника».

Як передає кореспондент УНІАН сьогодні опівдні до стін управління Національного банку України в Івано-Франківській області прибули головні герої театралізованої акції протесту «Юлія Тимошенко», «Віктор Ющенко» та «Український народ, який має проблеми з погашенням кредитів і поверненням депозитів».

Акцію організували Івано-Франківська обласна правозахисна організація «Ваша надія», обласне об’єднання «Народний антикризовий спротив».

На площі перед будинком управління НБУ учасники акції розіграли сценку, у якій «Ющенко» і «Тимошенко» допомагають «Позичальнику» тягнути свою ношу. Поки «Позичальник» символічно тягнув автомобіль, «керівники держави» вели суперечку: хто винен в ситуації. Тоді народ заставив їх обох самим тягнути ношу постраждалих. За задумом організаторів, вони хотіли показати усім, що Президент і прем’єр-міністр України мають спільно працювати над вирішенням проблем кризи і допомагати простим українцям.