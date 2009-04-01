Хто повинен ухвалювати Конституцію?

Вітчизняні громадські організації вимагають докорінної зміни суспільно-політичної системи в Україні шляхом ухвалення нової Конституції держави органом установчої влади - Конституційною асамблеєю.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН голова Громадського форуму України Анатолій ПІНЧУК, таке рішення прийняли учасники Третьої Громадянської асамблеї України (ГАУ) у Києві.

“Приватизована партійно-олігархічними угрупуваннями влада руйнує державу Україна, яка вже майже не здатна виконувати більшість функцій, притаманних державі”, - сказав А.ПІНЧУК.

На його думку, саме тому, що Україна увійшла в світову фінансову кризу “у стані глибокої суспільно-політичної та інституційно-правової кризи”, зараз вона перебуває “на межі соціально-економічного колапсу”.

З огляду на вищесказане, зазначив А.ПІНЧУК, представники громадських організацій, що представляють громадянське суспільство, висунули, на їхній погляд, головну умову організації ефективної влади в Україні. “Це здійснення установчої влади народу і громадян шляхом скликання та обрання відповідного спеціального органу установчої влади, який має ухвалити нову Конституцію держави і фактично перезаснувати державу “Україна”, - підкреслив він.

Учасники всамблеї також вимагають прозорості в ухваленні рішень органами влади, витрачанні ними бюджетних коштів, а також чіткого регламентування діяльності політичних партій та їх фінансування.

Зі свого боку, Громадянська асамблея оголосила про намір протягом трьох наступних тижнів напрацювати пакет законодавчих пропозицій задля забезпечення своїх вимог. Це, наголосив А.ПІНЧУК, буде останнє попередження, “останній шанс політикуму”.

У разі чергового ігнорування своїх вимог громадські організації погрожують ініціювати установчий процес шляхом укладання між громадянами відповідної суспільної угоди через наступну легітимізацію її шляхом збору підписів або на референдумі прямої дії та інші засоби прямої демократії від судових процесів до вуличних акцій.

*** Громадянська асамблея України є ініціативою, спрямованою на створення національного та регіонального майданчиків для обговорення, консолідації та висловлення позицій представників громадських організацій щодо стратегічних проблем українського суспільства. Організаційну та фінансову підтримку діяльності ГАУ надає Міжнародний фонд “Відродження”.

У роботі Третьої Громадянської асамблеї, що відбулася 29 березня в Києві, взяли участь представники понад 400 громадських організацій з усіх регіонів України.