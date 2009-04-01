Чи консультує Аделаджа глав урядів Європи, США і Ізраїлю?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО занепокоєний діяльністю релігійних організацій, які застосовують психологічні засоби впливу на свідомість людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час свого виступу на ранковому засіданні Верховної Ради.

М.ТОМЕНКО пояснив, що останнім часом набувають масового характеру заходи, які проводяться під егідою різноманітних релігійних організацій, де всупереч чинному законодавству застосовуються засоби психологічного та психотерапевтичного впливів (зокрема, гіпноз та навіювання) на свідомість великої кількості людей.

У своєму виступі М.ТОМЕНКО зазначив, що окрім того, що такі дії мають протиправний характер, в порушення закону здійснюється їх телевізійна трансляція. Так, 9 березня ц.р. на муніципальному телевізійному каналі «Київ» транслювалася передача до 15-річчя церкви Сандея АДЕЛАДЖИ «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів», яка мала ознаки психологічного впливу на свідомість громадян, особливо дітей та підлітків.

На жаль, подібна практика поширюється по всій України. Так, 30 березня ц.р. газета «Комсомольская правда в Украине» опублікувала матеріал «В Донецке изгоняли дьявола и предлагали вступить в антикризисные отношения с Богом», де висвітлюються факти незаконного психологічного впливу на масову аудиторію, вчинені представниками Протестантської церкви України під керівництвом Сергія ЯКОВЛЄВА.

«Переконаний, дані заходи несуть в собі велику загрозу для психічного здоров’я громадян України, особливо в період складної економічної ситуації, та повинні жорстко контролюватися відповідними державними органами», - наголосив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО направив депутатський запит до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ з проханням вивчити ситуацію з випадками психологічного і психотерапевтичного впливів на масову аудиторію та вжити заходів до попередження їх проведення, а особливо трансляції у ЗМІ.

Заступник голови ВР також направив листи Надзвичайному і Повноважному Послу Сполучених Штатів Америки в Україні Вільяму ТЕЙЛОРУ та Надзвичайному і Повноважному Послу Держави Ізраїль в Україні Зіні КАЛАЙ-КЛАЙТМАН з проханням підтвердити чи спростувати, озвучену С.АДЕЛАДЖЕЮ, інформацію про факт консультування ним керівництва їхніх держав, оскільки на офіційному сайті релігійної організації «Церква Посольства благословенного царства Божого для всіх народів» була розміщена інформація: «Серед тих, кого консультує Сандей, – глави урядів Європи, США, Ізраїлю, Індонезії, Австралії та Нігерії».