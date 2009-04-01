Екс-начальник райвідділу кримської міліції піде під суд

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно колишнього начальника Первомайського райвідділу міліції автономії.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, йому пред’явлено обвинувачення у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, незаконному затриманні, крадіжках, грабежах, грубому порушенні законодавства про працю, шахрайстві, незаконному зберіганні наркотичних засобів – всього 24 епізоди.

Справу направлено до Красногвардійського районного суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, міліціонера затримали наприкінці жовтня 2008 року.