Марш протесту «Ми – в’язні гуртожитків»

2 квітня - 9-00 - Розпочнеться Марш протесту «Ми – в’язні гуртожитків», організований КМГО «Спілка «Столичні гуртожитки» спільно із Всеукраїнською профспілкою «Захист Прав». Мета акції - привернути увагу до проблем мешканців гуртожитків України. Марш розпочнеться від м. Арсенальна, о 9-30 біля Верховної Ради України відбудеться пікетування (вул..Грушевського, 5); об 11-30 відбудеться пікетування Секретаріату Президента (вул. Банкова, 11); о 12-00 пікетування КМДА (вул. Хрещатик, 36). Телефони: 8-063-630-56-30, 8-067-135-06-47, 8-067-135-06-47, 8-096-222-77-85, 8-066-204-62-13.

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