Натовп громить банки в лондонському Сіті

Маніфестанти почали громити банки в лондонському Сіті. Від дій протестантів першим постраждав вхід в офіс "Королівського банку Шотландії", передає кореспондент ІТАР-ТАРС з місця подій. Розбите скло, всередину банку кинуті димові шашки. Поліція приймає заходи, щоб відтіснити маніфестантів. За даними телеканалу SkyNews, серед поліцейських є поранений.

Раніше агентства повідомляли, що число учасників маніфестації біля стін Банку Англії в лондонському Сіті досягло приблизно п`яти тисяч чоловік. Ця акція - "похід на Банк Англії" - приурочена до саміту країн "великої двадцятки", що відкривається в британській столиці, пише Newsru.

Чотири натовпи антиглобалістів і анархістів зійшлися з різних кінців до будівлі Банку Англії. При цьому деякі мітингуючі спробували взяти будівлю британського ЦБ штурмом, попутно закидаючи поліцейських яйцями і фруктами. Потім демонстранти перебили скло в будівлі Royal Bank of Scotland. Неподалік від готелю Corn Exchange відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, але основна частина антиглобалістів в них участі не брала, повідомляє РБК.

За даними Associated Press більшість банкірів вважали за краще сьогодні взагалі залишитися вдома, боячись потрапити "під гарячу руку" мітингуючих. Тим часом поліція вже заарештувала щонайменше вісьмох маніфестантів.