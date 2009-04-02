”Песня вам кушать, нам жить помогает”

Днями в агентстві «Укрінформ» відбулася прес-конференція Української ліги музичних прав, присвячена презентації хіт-парадів «Топ-50 українських пісень» і «Топ-50 українських артистів», які найчастіше лунали в публічних закладах у 2008 році, уперше створених на підставі звітів, отриманих від безпосередніх користувачів музики – барів, ресторанів, кафе, супермаркетів і торгових центрів.

Підвести ці підсумки вдалося завдяки тому, що Українська ліга музичних прав, починаючи з 2005 року, відслідковує використання музичних фонограм у публічних закладах, збирає й розподіляє винагороду серед правовласників.

Головне питання, що хвилювало журналістів - як збиралася інформація та підводилися підсумки?

Директор Української ліги музичних прав Олексій Гуменчук:

- Сам принцип формування хіт-параду – це передбачені законодавством України звіти користувачів (кафе, барів, ресторанів і т.д.), плюс аналіз плей-листів 27 українських радіостанцій. Кожний квартал ми аналізуємо приблизно 40 тисяч пісень, знаходимо правовласників і виплачуємо належні їм винагороди. Відповідно до кількості ротацій артист займає відповідне місце, і в кого більше ротацій, той і одержує більше відрахувань. Виплати правовласникам відбуваються щоквартально. Якщо брати до уваги, що Франція збирає в рік 1 млрд. євро для артистів, а Голландія - близько 60 млн.євро, то в нас ці суми поки значно менші. Торік ми зібрали менше трьох мільйонів гривень, але ситуація поступово змінюється на краще - наприклад, нещодавно при відкритті декількох готелів у Києві в переліку договорів, необхідних для відкриття готелю, значилася і оплата за музику. Зібрані Лігою гроші, безумовно, розподіляються між як українськими, так і закордонними артистами. Але спочатку ми вирішили презентувати хіт-парад українських артистів, а в перспективі - зробимо й закордонний, і загальний. Система підрахунку дозволяє це зробити без проблем.

Співачка Альона Вінницька:

- Надходження від барів, ресторанів дають можливість мені, як творчій людині, приділити більше часу для написання пісень і працювати у студії. Ця схема перевірена часом. Тому що пісні я пишу сама - це не завжди такий легкий процес, як може здатися. Ми чуємо якісні пісні, які пишуть у Європі, за океаном. У Штатах артистові не треба заробляти гроші постійними корпоративами. Він має стабільний прибуток у випадку, якщо його пісні популярні, і може планувати роботу в студії. А коли його пісні готові й записані, артист і його команда можуть планувати тури, спеціально до них готуватися. Я дуже сподіваюся, що завдяки діяльності чесних організацій - таких, як Ліга, в Україні буде функціонувати система захисту інтелектуальної власності, що відповідає європейським і світовим стандартам.

Олексій Гуменчук навів приклад щодо того, скільки українська культура втрачає за рік при невиплаті гонорарів авторам та співакам: