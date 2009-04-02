”Песня вам кушать, нам жить помогает”
"Ноу-хау" від Української ліги музичних прав
Днями в агентстві «Укрінформ» відбулася прес-конференція Української ліги музичних прав, присвячена презентації хіт-парадів «Топ-50 українських пісень» і «Топ-50 українських артистів», які найчастіше лунали в публічних закладах у 2008 році, уперше створених на підставі звітів, отриманих від безпосередніх користувачів музики – барів, ресторанів, кафе, супермаркетів і торгових центрів.
Підвести ці підсумки вдалося завдяки тому, що Українська ліга музичних прав, починаючи з 2005 року, відслідковує використання музичних фонограм у публічних закладах, збирає й розподіляє винагороду серед правовласників.
Головне питання, що хвилювало журналістів - як збиралася інформація та підводилися підсумки?
Директор Української ліги музичних прав Олексій Гуменчук:
- Сам принцип формування хіт-параду – це передбачені законодавством України звіти користувачів (кафе, барів, ресторанів і т.д.), плюс аналіз плей-листів 27 українських радіостанцій. Кожний квартал ми аналізуємо приблизно 40 тисяч пісень, знаходимо правовласників і виплачуємо належні їм винагороди. Відповідно до кількості ротацій артист займає відповідне місце, і в кого більше ротацій, той і одержує більше відрахувань. Виплати правовласникам відбуваються щоквартально. Якщо брати до уваги, що Франція збирає в рік 1 млрд. євро для артистів, а Голландія - близько 60 млн.євро, то в нас ці суми поки значно менші. Торік ми зібрали менше трьох мільйонів гривень, але ситуація поступово змінюється на краще - наприклад, нещодавно при відкритті декількох готелів у Києві в переліку договорів, необхідних для відкриття готелю, значилася і оплата за музику. Зібрані Лігою гроші, безумовно, розподіляються між як українськими, так і закордонними артистами. Але спочатку ми вирішили презентувати хіт-парад українських артистів, а в перспективі - зробимо й закордонний, і загальний. Система підрахунку дозволяє це зробити без проблем.
Виплати правовласникам відбуваються щоквартально. Якщо брати до уваги, що Франція збирає в рік 1 млрд. євро для артистів, а Голландія - близько 60 млн.євро, то в нас ці суми поки значно менші.
Торік ми зібрали менше трьох мільйонів гривень, але ситуація поступово змінюється на краще - наприклад, нещодавно при відкритті декількох готелів у Києві в переліку договорів, необхідних для відкриття готелю, значилася і оплата за музику. Зібрані Лігою гроші, безумовно, розподіляються між як українськими, так і закордонними артистами. Але спочатку ми вирішили презентувати хіт-парад українських артистів, а в перспективі - зробимо й закордонний, і загальний. Система підрахунку дозволяє це зробити без проблем.
Співачка Альона Вінницька:
- Надходження від барів, ресторанів дають можливість мені, як творчій людині, приділити більше часу для написання пісень і працювати у студії. Ця схема перевірена часом. Тому що пісні я пишу сама - це не завжди такий легкий процес, як може здатися. Ми чуємо якісні пісні, які пишуть у Європі, за океаном. У Штатах артистові не треба заробляти гроші постійними корпоративами. Він має стабільний прибуток у випадку, якщо його пісні популярні, і може планувати роботу в студії. А коли його пісні готові й записані, артист і його команда можуть планувати тури, спеціально до них готуватися. Я дуже сподіваюся, що завдяки діяльності чесних організацій - таких, як Ліга, в Україні буде функціонувати система захисту інтелектуальної власності, що відповідає європейським і світовим стандартам.
Ми чуємо якісні пісні, які пишуть у Європі, за океаном. У Штатах артистові не треба заробляти гроші постійними корпоративами. Він має стабільний прибуток у випадку, якщо його пісні популярні, і може планувати роботу в студії. А коли його пісні готові й записані, артист і його команда можуть планувати тури, спеціально до них готуватися.
Я дуже сподіваюся, що завдяки діяльності чесних організацій - таких, як Ліга, в Україні буде функціонувати система захисту інтелектуальної власності, що відповідає європейським і світовим стандартам.
Олексій Гуменчук навів приклад щодо того, скільки українська культура втрачає за рік при невиплаті гонорарів авторам та співакам:
- Буваючи у кабміні, я постійно чую цифри – втрати артистів, через незаконне використання їхньої творчості, становлять приблизно 1 мільярд гривень у рік. До речі, частка українських артистів на ринку збільшилася, тому що з`являється більше гарних пісень. І можна припустити, що, якщо українські виконавці займають у ротаціях радіостанцій, припустимо, порядка 30-40 %, то вони могли б одержати 300-400 млн. грн. Я знаю людей, які такі ж суми намагаються вибити з Мінкульту на розвиток української культури. А якби дотримувався закон, то ці 300-400 млн. грн. і пішли б на підтримку української музики. Тому торік артисти об`єдналися й написали відкритого листа на ім`я Прем`єр-міністра. Коли люди об’єднуються - на них реагують, і під егідою Прем`єр-міністра України була створена робоча група для підготовки відповідних змін у законодавстві України. Також був підписаний Меморандум про співробітництво з Міністерством Внутрішніх справ. Цікаво, що на сьогоднішній день до неплатників застосовуються зовсім різні підходи: у деяких регіонах міліція краще, ніж прокуратура розуміє, що за музику треба платити. В інших регіонах - СБУ перейнялася тим, що музика не повинна звучати безкоштовно. Також ефективними є звернення до суду. Для прикладу: супермаркет, що не платить за музику і в якому 1% від валового прибутку (саме стільки він повинен відрахувати за музику) становить більше 6 тис. гривень - можна порушувати кримінальну справу. Інший приклад. Мережа супермаркетів відмовилася платити за музику, і просто вирішила її вимкнути. Без музики вони витримали три місяці. Як виявилося, в залі стало дискомфортно: рівний гул юрби, і стукіт візків, що нагадує чомусь стукіт косток. Як наслідок, відразу впали продажі й керівництво вирішило платити за музику. Незважаючи на те, що ще не всі користувачі усвідомили, що музика - це теж продукт, за який треба платити, проте, динаміка в цій сфері все ж таки простежується. І на сьогодні більше півтори тисячі барів, кафе, ресторанів, магазинів платять за музику в Українську лігу музичних прав, тому що розуміють - ця музика їм потрібна.
Для прикладу: супермаркет, що не платить за музику і в якому 1% від валового прибутку (саме стільки він повинен відрахувати за музику) становить більше 6 тис. гривень - можна порушувати кримінальну справу.
Інший приклад. Мережа супермаркетів відмовилася платити за музику, і просто вирішила її вимкнути. Без музики вони витримали три місяці. Як виявилося, в залі стало дискомфортно: рівний гул юрби, і стукіт візків, що нагадує чомусь стукіт косток. Як наслідок, відразу впали продажі й керівництво вирішило платити за музику.
Незважаючи на те, що ще не всі користувачі усвідомили, що музика - це теж продукт, за який треба платити, проте, динаміка в цій сфері все ж таки простежується. І на сьогодні більше півтори тисячі барів, кафе, ресторанів, магазинів платять за музику в Українську лігу музичних прав, тому що розуміють - ця музика їм потрібна.