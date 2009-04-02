У Москві за читання Гоголя затримали опозиціонерів

Активісти молодіжних опозиційних рухів "Ми" і "Оборона", які читали вголос уривки з творів Миколи Гоголя, затримані в метро "Арбатська" в Москві.

Як передає NEWS.Ru, у пікеті біля пам`ятника письменникові брали участь близько 15 осіб. Присутні тримали плакати з портретами російських політиків, які зображали їх героями роману "Мертві душі".

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН був у ролі Чичикова, мер Москви Юрій ЛУЖКОВ - Манілова, губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВІЄНКО з`явилася у вигляді Коробочки, голова Державної Думи Борис ГРИЗЛОВ був Собакевичем, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ - Ноздрьовим, а члени партії "Єдина Росія" Світлана ХОРКІНА та Аліна КАБАЄВА стали "пані приємною" і "пані приємною в усіх відношеннях" відповідно.

Активісти тримали розтяжку: "Русь, куди ти мчиш?". Цю ж фразу учасники неголосно скандували під час пікету. Після цього працівники ОМОНа в жорсткій формі затримали активістів, мотивуючи це тим, що вони порушили форму проведення акції.

Як наголошується, рух "Ми" офіційно отримав дозвіл на проведення пікету і не використав звукопідсилювальну техніку. За словами учасників пікету, ОМОНівці навіть не зрозуміли, що замість політичного гасла активісти цитували Гоголя. Загалом затримали сімох осіб, серед них і лідер руху "Ми" Роман ДОБРОХОТОВ.