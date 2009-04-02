У Швеції дозволили одностатеві шлюби

11:26, 02 квітня 2009
Права людини
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Рішення парламенту

Шведський Ріксдаг (парламент) сьогодні переважною більшістю голосів ухвалив закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

Як повідомляє «Газета.ру», «за» проголосував 261 депутат, «проти» - 22, 16 депутатів утрималися.

Єдиною партією, що виступала проти подібного нововведення, були християнські демократи.

Закон, який обговорювався впродовж 3 років, набуває чинності 1 травня цього року.

 

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