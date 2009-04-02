Міжнародна конференція «60-річчя Ради Європи: осмислення звершень та перспективи діяльності в ХХІ столітті»

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Офіс Ради Європи в Україні проводитимуть міжнародну конференцію «60-річчя Ради Європи: осмислення звершень та перспективи діяльності в ХХІ столітті»

У конференції братимуть участь представники Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України, Постійного Представництва України при Раді Європи, провідні фахівці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії МЗС України при МЗС України, Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту європейської і євроатлантичної інтеграції та ін.

Конференція відбудеться 9 квітня 2009 р. за адресою: м. Київ-119, вул. Мельникова, 36/1, Інститут міжнародних відносин, третій поверх, Зала Вченої ради, реєстрація учасників о 9.00, початок роботи о 9.30.

До участі запрошуються представники ЗМІ. Організатори просять повідомити про свою участь у конференції до 7 квітня 2009 року.

Контакти:

e-mail: konf15mi@ukr.net, tel. 483-91-14, 483-44-34, Піскорська Галина , Хлистун Ганна , Кисарець Ірина

e-mail: anna.dmytruk@coe.int, Анна Дмитрук, тел.: 234 37 78/40 84"