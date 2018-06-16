Переможці фестивалю Docudays-2009 отримали свої оскари
Одразу три премії здобула стрічка «Англійський хірург». Її знімали в українській лікарні, переповненій тяжко хворими людьми, котрих неможливо врятувати за допомогою застарілого медичного обладнання...
Визначені переможці VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays.ua.
Як передає кореспондент УНІАН, перше місце у творчому конкурсі присуджено фільму «Революція, якої не було » (Естонія, Фінляндія / 2008, режисер: Альона Полуніна). Дія фільму відбувається за рік до виборів президента Росії. Опозиція мріє про владу. На вулицях проходять демонстрації протесту, і здається, що ось-ось почнеться справжній хаос. Головні герої фільму Анатолій та Андрій – революціонери «зі стажем»: вони обоє вже більше 10 років є членами забороненої політичної організації. Але політика у фільмі – всього лишень тло. «Революція, якої не було» – це приватна історія гордині, зради, розчарування і початку нового життя.
Творче журі конкурсу також відзначило фільми «Квітковий міст» (Румунія, Німеччина / 2008; режисер: Томас Цулей) та «Червоні перегони» (Китай, Німеччина / 2008, режисер: Чжао Ґан).
Фільм «Квітковий міст » розповідає історію Костіки Аргіра, який живе в селі Ацуй, що в Молдові. Своїх трьох дітей він виховує сам, бо три з половиною роки тому його дружина подалася на роботу до Італії, й відтоді він її не бачив. Така ж доля спіткала майже половину працездатного населення країни. У цій документальній стрічці використані художні елементи, завдяки чому історії героїв розкриваються якнайповніше.
Фільм «Червоні перегони » про дітей, які безперестанку то стрибають, то крутяться, то ходять на руках по червоній доріжці, й передихнути їм не дає дошкульна критика тренерів і усвідомлення того, що перемогти просто необхідно. Усі вони – з бідних родин, їхні батьки чекають від них тільки одного – слави. Шестилітні гімнасти групи з Шанхайського району Лувань день у день проходять випробування китайської системи освіти та спорту. І жоден із них не має права на вибір.
У правозахисному конкурсі переміг фільм «Усередині» (Росія / 2008, режисер: Іріна Волкова). У фільмі показано мертвий мегаполіс. Зовні панує хаос болю та відчаю. Люди втратили людську подобу. Зовні на них на кожному кроці чигає смерть. Усередині ж чекають лікарі, готові надати невідкладну допомогу. Рятуючи цих нещасних, лікарі рятують і нас.
Правозахисне журі також відзначило фільми «Камінь спотикання» (Німеччина / 2007, режисер: Дьорте Франке), «Серце за ґратами» (Білорусь / 2008, режисери: Вольга Нікалайчик, Павал Ратамка), «Зіграй мені алегро» (Ізраїль / 2008, режисери: Алон Альшех, Еран Єгецкель) та «Галерея Ади» (Білорусь, Польща / 2008, режисер: Уладзімір Колас).
Фільм «Камінь спотикання » розповідає про найбільший у світі розосереджений меморіал. Художник-концептуаліст Гюнтер Демніг закладає мідні камені з іменами 17 тисяч жертв нацистського режиму в тротуари доріг у різних європейських країнах. Цей проект не знайшов підтримки ані єврейської спільноти, ані неонацистів, а в деяких містах його взагалі заборонили. Проте за кожним таким каменем – віддані ідеї активісти, приватні пожертви. Вони сподіваються, що це дозволить воскресити історію в пам’яті людства і змусить нас не забувати її трагічних сторінок.
У стрічці «Серце за ґратами » ідеться про долі білоруських політв’язнів та їхніх родин. Про політичну ситуацію в Білорусі, коли державна машина розтоптує людину за її переконання, ламає життя сотням людей. Були моменти, коли від горя й несправедливості у героїв фільму опускалися руки, коли вони опинялися під владою безпомічності й розпачу. Саме тоді вони знаходили в собі сили підтримати рідну людину, котру на роки незаконно кинули за ґрати. На цих андилюдських слуханнях на адресу безневинно засуджених можна від близьких почути тільки одне: «Ти правий!..», «Благословляємо тебе на цей шлях…», «Ми в тебе віримо, любимо тебе і чекаємо, наше серце і Бог з тобою…».
Події фільму «Зіграй мені алегро » відбуваються у Кібуц Нір-Ам, який розташований за 4 кілометри від Сектора Газа, на ізраїльсько-палестинському кордоні. Незважаючи на ізраїльські вертольоти, котрі снують над головами мирних жителів, ані на палестинські ракети, що падають у їхні городи, Юлія – емігрантка з Росії – та її п’ятирічна донька не опускають рук. Коли б не щоденні повітряні тривоги, то життя Юлії нічим би не відрізнялася від життя пересічної матері-одиначки. Перебуваючи у постійній небезпеці, Юлія щодня виборює у долі право спілкуватися зі своїми сусідами-палестинцями і жити так, як жила б у мирний час. Це зворушлива стрічка про звичайне життя у надзвичайних умовах із несподіваним хепі-ендом.
У «Галереї Ади » йдеться про літню пару білоруських селян. Вони живуть у наймальовничішому куточку Білорусі – Вітебській області, яка подарувала світові Марка Шагала. Попри численні клопоти і скромні статки, Ада власним коштом заснувала у своєму селі картинну галерею, де влаштовує виставки художників з усієї країни. Стрічка показує, як живеться вільнодумцям у Білорусі, останній у Європі країні, де панує диктатура.
Одразу три премії – від студентського журі, приз глядацьких симпатій та нагороду від журналу «ШО» - здобула британсько-українська стрічка «Англійський хірург» (2007) режисера Джефрі Сміта. Стрічку знімали в українській лікарні, переповненій тяжко хворими людьми, котрих неможливо врятувати за допомогою застарілого медичного обладнання. Перед нейрохірургом Генрі Маршом постає питання: як бути, коли не можеш вилікувати пацієнта, хай навіть ти хірург від Бога? «Англійський хірург» – стрічка, в якій порушені серйозні морально-етичні проблеми.
Як повідомляв УНІАН, VI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини -Docudays.ua-2009 проходив у Києві з 27 березня по 2 квітня. Найкращі фільми світової документалістики впродовж 8 днів демонструвалися у київському Будинку кіно та в кінозалі Німецького культурного центру «Ґете-Інститут».
Цього року до творчого та правозахисного конкурсів було відібрано понад 30 фільмів із заявок, що надійшли з майже 50 країн світу. Зокрема, були представлені стрічки з Аргентини, Австрії, Білорусі, Бельгії, Болівії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Вірменії, Венесуели, Данії, Камбоджі, Канади, Китаю, Індії, Ірану, Ізраїлю тощо. Всі фільми демонструвалися в Україні вперше. Переможців визначали три склади журі - творче, правозахисне та студентське.
Після закінчення фестивалю відбудуться так звані “мандрівні фестивалі”. Зокрема, у 92 населених пунктах України демонструватимуться ті фільми, які мали змогу побачити мешканці та гості столиці.
Фото з сайту Docudays