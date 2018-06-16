Переможці фестивалю Docudays-2009 отримали свої оскари

Визначені переможці VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays.ua.

Як передає кореспондент УНІАН, перше місце у творчому конкурсі присуджено фільму «Революція, якої не було » (Естонія, Фінляндія / 2008, режисер: Альона Полуніна). Дія фільму відбувається за рік до виборів президента Росії. Опозиція мріє про владу. На вулицях проходять демонстрації протесту, і здається, що ось-ось почнеться справжній хаос. Головні герої фільму Анатолій та Андрій – революціонери «зі стажем»: вони обоє вже більше 10 років є членами забороненої політичної організації. Але політика у фільмі – всього лишень тло. «Революція, якої не було» – це приватна історія гордині, зради, розчарування і початку нового життя.

Творче журі конкурсу також відзначило фільми «Квітковий міст» (Румунія, Німеччина / 2008; режисер: Томас Цулей) та «Червоні перегони» (Китай, Німеччина / 2008, режисер: Чжао Ґан).

Фільм «Квітковий міст » розповідає історію Костіки Аргіра, який живе в селі Ацуй, що в Молдові. Своїх трьох дітей він виховує сам, бо три з половиною роки тому його дружина подалася на роботу до Італії, й відтоді він її не бачив. Така ж доля спіткала майже половину працездатного населення країни. У цій документальній стрічці використані художні елементи, завдяки чому історії героїв розкриваються якнайповніше.

Фільм «Червоні перегони » про дітей, які безперестанку то стрибають, то крутяться, то ходять на руках по червоній доріжці, й передихнути їм не дає дошкульна критика тренерів і усвідомлення того, що перемогти просто необхідно. Усі вони – з бідних родин, їхні батьки чекають від них тільки одного – слави. Шестилітні гімнасти групи з Шанхайського району Лувань день у день проходять випробування китайської системи освіти та спорту. І жоден із них не має права на вибір.

У правозахисному конкурсі переміг фільм «Усередині» (Росія / 2008, режисер: Іріна Волкова). У фільмі показано мертвий мегаполіс. Зовні панує хаос болю та відчаю. Люди втратили людську подобу. Зовні на них на кожному кроці чигає смерть. Усередині ж чекають лікарі, готові надати невідкладну допомогу. Рятуючи цих нещасних, лікарі рятують і нас.

Правозахисне журі також відзначило фільми «Камінь спотикання» (Німеччина / 2007, режисер: Дьорте Франке), «Серце за ґратами» (Білорусь / 2008, режисери: Вольга Нікалайчик, Павал Ратамка), «Зіграй мені алегро» (Ізраїль / 2008, режисери: Алон Альшех, Еран Єгецкель) та «Галерея Ади» (Білорусь, Польща / 2008, режисер: Уладзімір Колас).

Фільм «Камінь спотикання » розповідає про найбільший у світі розосереджений меморіал. Художник-концептуаліст Гюнтер Демніг закладає мідні камені з іменами 17 тисяч жертв нацистського режиму в тротуари доріг у різних європейських країнах. Цей проект не знайшов підтримки ані єврейської спільноти, ані неонацистів, а в деяких містах його взагалі заборонили. Проте за кожним таким каменем – віддані ідеї активісти, приватні пожертви. Вони сподіваються, що це дозволить воскресити історію в пам’яті людства і змусить нас не забувати її трагічних сторінок.

У стрічці «Серце за ґратами » ідеться про долі білоруських політв’язнів та їхніх родин. Про політичну ситуацію в Білорусі, коли державна машина розтоптує людину за її переконання, ламає життя сотням людей. Були моменти, коли від горя й несправедливості у героїв фільму опускалися руки, коли вони опинялися під владою безпомічності й розпачу. Саме тоді вони знаходили в собі сили підтримати рідну людину, котру на роки незаконно кинули за ґрати. На цих андилюдських слуханнях на адресу безневинно засуджених можна від близьких почути тільки одне: «Ти правий!..», «Благословляємо тебе на цей шлях…», «Ми в тебе віримо, любимо тебе і чекаємо, наше серце і Бог з тобою…».

Події фільму «Зіграй мені алегро » відбуваються у Кібуц Нір-Ам, який розташований за 4 кілометри від Сектора Газа, на ізраїльсько-палестинському кордоні. Незважаючи на ізраїльські вертольоти, котрі снують над головами мирних жителів, ані на палестинські ракети, що падають у їхні городи, Юлія – емігрантка з Росії – та її п’ятирічна донька не опускають рук. Коли б не щоденні повітряні тривоги, то життя Юлії нічим би не відрізнялася від життя пересічної матері-одиначки. Перебуваючи у постійній небезпеці, Юлія щодня виборює у долі право спілкуватися зі своїми сусідами-палестинцями і жити так, як жила б у мирний час. Це зворушлива стрічка про звичайне життя у надзвичайних умовах із несподіваним хепі-ендом.

У «Галереї Ади » йдеться про літню пару білоруських селян. Вони живуть у наймальовничішому куточку Білорусі – Вітебській області, яка подарувала світові Марка Шагала. Попри численні клопоти і скромні статки, Ада власним коштом заснувала у своєму селі картинну галерею, де влаштовує виставки художників з усієї країни. Стрічка показує, як живеться вільнодумцям у Білорусі, останній у Європі країні, де панує диктатура.

Одразу три премії – від студентського журі, приз глядацьких симпатій та нагороду від журналу «ШО» - здобула британсько-українська стрічка «Англійський хірург» (2007) режисера Джефрі Сміта. Стрічку знімали в українській лікарні, переповненій тяжко хворими людьми, котрих неможливо врятувати за допомогою застарілого медичного обладнання. Перед нейрохірургом Генрі Маршом постає питання: як бути, коли не можеш вилікувати пацієнта, хай навіть ти хірург від Бога? «Англійський хірург» – стрічка, в якій порушені серйозні морально-етичні проблеми.

Як повідомляв УНІАН, VI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини -Docudays.ua-2009 проходив у Києві з 27 березня по 2 квітня. Найкращі фільми світової документалістики впродовж 8 днів демонструвалися у київському Будинку кіно та в кінозалі Німецького культурного центру «Ґете-Інститут».

Цього року до творчого та правозахисного конкурсів було відібрано понад 30 фільмів із заявок, що надійшли з майже 50 країн світу. Зокрема, були представлені стрічки з Аргентини, Австрії, Білорусі, Бельгії, Болівії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Вірменії, Венесуели, Данії, Камбоджі, Канади, Китаю, Індії, Ірану, Ізраїлю тощо. Всі фільми демонструвалися в Україні вперше. Переможців визначали три склади журі - творче, правозахисне та студентське.

Після закінчення фестивалю відбудуться так звані “мандрівні фестивалі”. Зокрема, у 92 населених пунктах України демонструватимуться ті фільми, які мали змогу побачити мешканці та гості столиці.

Фото з сайту Docudays