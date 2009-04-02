Луценко солідарний з львівськими повіями: міліціонерів покарають

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України у Львівській області, затримані за вимагання хабарів від повій, понесуть заслужене покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві, відповідаючи на питання журналістів.

«Я не збираюся нікого покривати – кожен, хто обґрунтовано притягується до відповідальності, мусить нести повне покарання», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що трьох співробітників міліції було затримано завдяки спільній роботі служби внутрішньої безпеки МВС України разом з працівниками СБУ.

«Взагалі за останній місяць після призначення керівника СБУ, фактично всі операції служби внутрішньої безпеки (МВС) та СБУ щодо наших працівників проводяться спільно... Якщо СБУ, прокуратура або інші органи допоможуть нам в очищенні, я буду тільки дякувати», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Львові затримано трьох міліціонерів з управління боротьби з торгівлею людьми за вимагання хабарів від повій. До Служби безпеки України із заявою про систематичне вимагання хабарів працівниками спеціального підрозділу міліції за непритягнення до відповідальності за заняття проституцією звернулася група жінок - жительок міста Львова.

Як повідомив заступник прокурора Львівської області Олег УЛИНЕЦЬ, «заарештовано начальника одного із секторів УБЗПТЛ та двох оперуповноважених. Оперуповноважених було затримано «на гарячому» під час отримання хабара в розмірі півтори тисячі доларів США та шести тисяч гривень. Було встановлено, що начальник сектору, в загальному підсумку, отримав більш як 300 тисяч гривень". Заступник прокурора при цьому відзначив: "На сьогоднішній день ми не маємо підстав затримувати начальника управління. Але слідство ведеться, встановлюються нові факти та епізоди по даній справі».

«В ході розслідування вже встановлено, що заарештовані міліціонери займалися вимаганням коштів від повій, а це були щомісяця різні суми – від 1500 до 4000 доларів США від однієї особи, починаючи ще з 2007 року! Ми ведемо розслідування і викриваються все нові факти», - поінформував О.УЛИНЕЦЬ.

Начальник слідчого відділу прокуратури Львівської області Олександр ЧАЛИЙ, коментуючи подробиці цієї справи, зазначив, що «міліціонери брали гроші від проституток у своїх службових кабінетах, прямо біля входу в приміщення УБЗПТЛ, що на вулиці Архипенка, 1 - практично у центрі Львова, а також в салонах власних автомобілів. Потерпілі у своїх показах також зазначили, що міліціонери змушували надавати сексуальні послуги їм та їхнім приятелям, влаштовуючи так звані «суботники».