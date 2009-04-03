Держархів передав іудейській громаді 221 фрагмент сувоїв Тори (фото)

2 квітня Державний архів Житомирської області відповідно до Указу Президента урочисто передав іудейській релігійній громаді 221 фрагмент сувоїв Тори.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Зокрема, іудейській громаді сьогодні передано 221 фрагмент сувоїв Тори, які не підлягають відновленню у первісному (чи наближеному до нього) вигляді для захоронення згідно з іудейською традицією", - зазначив керівник управління внутрішньої політики та у зв’язках з громадськістю Житомирської ОДА Микола СЮРАВЧИК.

Він уточнив, що сувої Тори належать до другої половини ХІХ поч. ХХ ст., написані на пергаменті із телячої шкіри староєврейською мовою.

За словами М.СЮРАВЧИКА, фрагменти сувоїв Тори передали голові Координаційної ради Всеукраїнських об’єднань іудейських громад і організацій України Марку АНАПОЛЬСЬКОМУ, голові ради Федерації іудейських релігійних громад України, рабину Меіру СТАМБЛЕРУ, голові правління Житомирської іудейської релігійної громади, головному рабину Житомира і Західної України Шломо ВІЛЬГЕЛЬМУ.

"Державний архів Житомирської області передав місцевій іудейській релігійній громаді найбільшу в Україні кількість фрагментів сувоїв Тори (Держархів Чернігівської області передав 85 фрагментів, Миколаївської області – 24, Хмельницької – 7, Державний історичний архів м. Львова – 14, Державний історичний архів м. Києва – 6 - УНІАН)",- підкреслив керівник управління Житомирської облдержадміністрації.

Він також наголосив, що в Україні тривалий період питанням повернення єврейських святинь їх безпосереднім власникам займалися політики різних рівнів, та тільки у 2007 році Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав відповідний Указ "Про передачу іудейським релігійним громадам сувоїв Тори".

Нагадаємо, що питання походження та визначення історичної цінності сувоїв Тори, що зберігаються у Державному архіві Житомирської області, вперше постало перед працівниками архіву ще у 1945 році. На той час у Держархіві області зберігалось 60 сувоїв Тори. У 1995 році до Держархіву області від його філіалу у Бердичеві надійшло на зберігання ще 59 одиниць збірників сувоїв Тори. У 2002 році під час проведення у в обласному архіві перевірки усі сувої Тори взяли на відповідний облік та присвоїли їм номер й назву Ф - 751 «Колекція Талмуд Тори». Загалом у Держархіві Житомирської області наразі зберігається 295 сувоїв Тори.

Фото Володимира Соболя / УНІАН